Cosquín Rock 2027: se necesitan casi $2 millones para ver a tu artista favorito

El Cosquín Rock 2027 se realizará el 6 y 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo de Santa María de Punilla. La propuesta volverá a reunir durante dos jornadas a artistas nacionales e internacionales, figuras consagradas y nuevos referentes de la escena musical. El festival contará con rock, indie, trap, pop, música urbana, blues, metal, punk y electrónica.

El festival ya tiene definidos los precios de sus entradas y la diferencia entre sus dos modalidades alcanza los $1.300.000. El abono general tiene un valor de $500.000 y permite ingresar durante los dos días del festival. El pase incluye el acceso a todos los shows y a los espacios gastronómicos.

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En tanto, el abono Fanatic cuesta $1.800.000 y permite el ingreso durante las dos jornadas, con acceso a todos los shows y espacios gastronómicos. La Experiencia Fanatic suma beneficios exclusivos para quienes opten por esta modalidad. Entre ellos se encuentran un acceso especial y diferenciado, vista privilegiada de todos los shows y un área gastronómica de cortesía.

La venta oficial de entradas se realiza únicamente a través de la página web de Cosquín Rock. La organización recomienda registrarse previamente, completar los datos personales y configurar la cuenta para agilizar el proceso de compra. Los compradores podrán elegir entre recibir las entradas a domicilio o retirarlas en un punto habilitado.

Además, el festival cuenta con un sistema de verificación de compra. Para confirmar la adquisición, el titular de la tarjeta deberá validar su identidad mediante un código de seis dígitos que recibirá a través de su homebanking.

El código puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer, según la entidad bancaria, y habrá un plazo de 10 días para completar la verificación. Si el proceso no se realiza correctamente, la compra será dada de baja automáticamente.

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La grilla

La organización ya presentó la programación de Cosquín Rock 2027, que volverá a distribuir sus propuestas en diferentes escenarios del Aeródromo de Santa María de Punilla. La edición buscará combinar artistas de trayectoria con nuevas figuras de la escena y propuestas de distintos géneros. Entre los nombres anunciados aparecen Babasónicos, Capital Cities, Ciro y Los Persas, Divididos, El Kuelgue, Guasones, Jack Johnson, Jorge Drexler, Juan Ingaramo, Kapanga, La Delio Valdez, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Los Fabulosos Cadillacs, Marilina Bertoldi, No Te Va Gustar, Ratones Paranoicos, Tan Biónica, Wos y Zoe Gotusso, entre muchos otros.

El festival celebrará así su 27° edición en las sierras de Córdoba, con una propuesta que apunta a mantener el encuentro entre música, amigos y experiencias durante todo el fin de semana. La organización lo presenta como “el fin de semana del año” y anticipa una nueva edición con música en vivo y propuestas para sus asistentes. En la edición 2026, el festival convocó a más de 90.000 personas y contó con más de 100 artistas distribuidos en sus diferentes escenarios.