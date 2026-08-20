El dueño de Facyt pide "aguantar" el ajuste y alertó: "No podemos volver a lo anterior"

Héctor Laca, dueño y fundador de Facyt, la empresa de agroinsumos y fertilizantes radicada en Laguna Larga, Córdoba, planteó una diferencia entre la situación de su compañía y la de otras firmas del sector, mientras confirmó que invertirá hasta 10 millones de dólares en una nueva planta que inaugura la semana próxima.

Laca fue consultado sobre cómo atraviesa el momento económico su empresa y respondió que a Facyt "le va bien", aunque reconoció que el cambio de modelo "no me ha favorecido demasiado todavía". Marcó, sin embargo, una diferencia con otras compañías del rubro.

"Hay empresas competencias nuestras que, a ver, cuando yo estoy invirtiendo 10 millones de dólares, hay gente que están en convocatoria", señaló el empresario. Aclaró de inmediato que no atribuye esa diferencia a un mérito propio excepcional: "¿Y que yo soy un genio? No, que los otros son desprolijos, y puede ser, pero hay 3, 4 empresas que compiten que están en convocatoria".

Laca vinculó esa diferencia con su concepto de productividad. "Lo mío está basado en la productividad, y ser productivo, el empleo tiene que producir desde que llega hasta que se va", afirmó, y agregó que las empresas deben "ser muy eficientes" en el uso de personal para sostenerse en el contexto actual.

Su reflexión sobre el modelo económico de Milei

Consultado por el momento que atraviesa el país bajo la gestión de Javier Milei, Laca pidió tiempo para que el ajuste macroeconómico madure. "Yo creo que hay un proceso que hay que aguantar", sostuvo, y comparó la situación con una reestructuración de las cuentas de una casa: "Si estás mal y no achicás y no empezás a recortar todo un poco para luego sentar las bases, no vas a poder salir adelante".

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El empresario, que dijo haber atravesado dos quiebras a lo largo de su trayectoria, relató cómo salió adelante en el pasado: "Supe comer arroz y fideos durante seis meses para arrancar, sanear mis cuentas y volver a arrancar, y siempre supe salir adelante".

Sobre la gestión de Gobierno, Laca opinó que "por fin tenemos un economista en la presidencia" y consideró que "se han ido sentando las bases" para un cambio de rumbo. Sostuvo, además, que revertir el ajuste actual sería contraproducente: "Si volvemos a lo anterior, no importa qué color político (...) el país nunca sale adelante".

El empresario aclaró que no analiza la coyuntura desde una posición partidaria. "Yo no soy político, no me importa, hablo sin tapujos porque no me importa nada", afirmó.

Salarios y empleo, el punto pendiente

Pese a su respaldo al rumbo económico, Laca reconoció que el ajuste tiene un costo salarial que todavía no se resolvió. "Considero que el empleado está ganando poco, el empleado normal, común, está ganando poco, es verdad, porque yo también los tengo", admitió, y confió en que el propio Gobierno corrija ese punto: "Yo creo que el gobierno va a escuchar, hay personas inteligentes ahí".

Con la apertura de su nueva planta de fertilizantes la semana próxima, Facyt buscará consolidar la diferencia que su titular describe frente a otras empresas del sector, en un escenario que el propio Laca define como un proceso de ajuste todavía en marcha.