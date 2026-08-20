CoopMorteros construye una planta de bioenergía para abastecer a 3.000 hogares

CoopMorteros avanza en la construcción de una planta de bioenergía en la zona industrial de la ciudad, en el corazón de la región pampeana cordobesa. La obra procesará anualmente más de 80.000 toneladas de sustratos orgánicos provenientes de la actividad rural y comercial de la zona, y generará energía limpia equivalente al consumo aproximado de 3.000 hogares.

La materia orgánica que ingrese a la planta se transformará en energía que se inyectará de forma directa al Sistema Interconectado Nacional, a través de CAMMESA. El insumo proviene de la actividad agroindustrial de la cuenca lechera regional, uno de los principales sectores productivos de la zona.

El presidente de CoopMorteros, Darío Gómez de la Fuente, situó la inversión dentro de la estrategia de la cooperativa para la región. "Este proyecto es una expresión clara de nuestro compromiso con Morteros y la región. No estamos pensando la energía de manera aislada; estamos planificando el futuro de nuestra comunidad", señaló.

Gómez de la Fuente agregó que la planta "representa un paso clave en el desarrollo local, generando empleo, sumando tecnología y demostrando que nuestro interior productivo puede liderar la transición hacia modelos de gestión mucho más responsables y sustentables".

El respaldo económico para las tarifas

La iniciativa tiene, además, un componente económico directo para los asociados. La inyección de energía renovable a la red nacional le abre a la cooperativa un esquema de diversificación de ingresos.

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El gerente general de CoopMorteros, Joaquín González, explicó el vínculo entre la eficiencia técnica de la planta y el impacto en la economía de los hogares asociados. "Trabajamos todos los días por una gestión eficiente de los recursos. La puesta en marcha de esta planta nos otorga una fortaleza estratégica: al generar energía local y volcarla al sistema nacional, fortalecemos la infraestructura eléctrica regional y, fundamentalmente, generamos el respaldo económico a largo plazo para ofrecer tarifas competitivas que cuiden la economía de nuestros asociados", indicó González.

Economía circular: del residuo al fertilizante

El proyecto también busca dar respuesta a un problema del sector agropecuario de la cuenca lechera: la gestión de residuos. La planta ofrecerá a las empresas de la zona la certificación de tratamiento y valorización de sus desechos orgánicos.

La referente de Sustentabilidad del proyecto, Gisela Daniele, describió el circuito completo del proceso. "Aquí implementamos economía circular real. Reducimos la huella de carbono y mitigamos los impactos ambientales en nuestra zona rural. El ciclo no termina en los biodigestores: el proceso genera un biofertilizante de alta calidad que regresará a los suelos locales, mejorando la productividad del agro. Transformamos un residuo en una solución productiva permanente", afirmó Daniele.

Según Daniele, el objetivo es que CoopMorteros se posicione "como un referente en el desarrollo de comunidades sustentables".