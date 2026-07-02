En qué consiste el RIMI-CABA, la herramienta que busca atraer inversiones productivas

La Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso para fomentar la inversión productiva con la sanción de la Ley N° 6.950, que crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad (RIMICABA).

La iniciativa busca fortalecer la competitividad local, promover el desarrollo de sectores estratégicos y generar empleo mediante una serie de beneficios fiscales y financieros destinados a proyectos de inversión radicados en el distrito.

¿Puede el RIMI ser el salvavidas que necesitan las pymes?

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El nuevo esquema se articula con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), vigente a nivel nacional, y que apunta a ampliar las herramientas disponibles para empresas medianas, PyMEs y microempresas que desarrollen actividades productivas en el territorio porteño.

Entre los principales beneficios previstos se encuentra la exención del Impuesto de sellos para los contratos directamente vinculados con las inversiones alcanzadas por el régimen. Asimismo, se contempla la exención del ABL y del Impuesto Inmobiliario para los inmuebles afectados a actividades productivas originadas en dichos proyectos.

A esto, se suma la posibilidad de computar hasta el 25% de la inversión realizada como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, beneficio que podrá utilizarse hasta su agotamiento o hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que ocurra primero. También se prevé el acceso a líneas de financiamiento preferencial impulsadas por el Banco Ciudad.

RIMI: el nuevo régimen que busca acelerar inversiones pyme con beneficios fiscales y financieros

El objetivo del régimen es incentivar inversiones productivas tanto locales como extranjeras, fortalecer cadenas de valor, impulsar sectores considerados estratégicos, mejorar la competitividad y favorecer la creación de empleo, además de promover las exportaciones de bienes y servicios.

Podrán acceder al RIMI-CABA las empresas cuyos proyectos hayan sido aprobados en el marco del RIMI nacional y se encuentren radicados en la Ciudad de Buenos Aires. También podrán adherirse microempresas locales que realicen inversiones productivas por montos comprendidos entre USD 100.000 y USD 149.999,99.

Se reglamentó el RIMI: quiénes pueden acceder a los beneficios impositivos

La norma considera elegibles las inversiones destinadas a la compra, fabricación o importación de bienes productivos, con excepción de automóviles, la ejecución de obras vinculadas a actividades productivas y los proyectos de eficiencia energética y energías renovables. En estos últimos casos, cuando se trate de inversiones productivas de alta eficiencia energética, el monto mínimo requerido se reduce a USD 50.000.

No obstante, los beneficios previstos tienen vigencia limitada y su aplicación práctica dependerá de la reglamentación pendiente. Además, quienes accedan al régimen deberán cumplir con la radicación efectiva y el mantenimiento de la actividad productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante al menos cuatro años, salvo supuestos de caso fortuito o fuerza mayor.

Si bien todavía resta la reglamentación necesaria para su implementación operativa, la creación del RIMICABA constituye una señal relevante para las empresas que evalúan desarrollar o radicar proyectos de inversión en la Ciudad de Buenos Aires, al complementar los incentivos previstos a nivel nacional con beneficios específicos de carácter local.

(*) Silvia Tedin es socia de Tax&Legal de SMS Buenos Aires