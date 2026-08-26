El jefe de la SIDE debutó en el Congreso: negó amenazas de terrorismo y expuso sobre los gastos reservados

Cristian Auguadra tuvo este martes su primera rendición de cuentas ante el Congreso desde que asumió al frente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en diciembre pasado. La reunión con la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el karinista Sebastián Pareja, arrancó pasadas las 15 y se extendió por casi tres horas, pese a que había sido convocada originalmente solo para definir una agenda de trabajo. Auguadra llegó acompañado por su segundo, Diego Kravetz, subsecretario de Inteligencia de Estado; José Lago Rodríguez; el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Alejandro Cecati; y el titular del Servicio de Inteligencia Argentino, Alejandro Colombo. Entre Auguadra y Lago Rodríguez insumieron una hora completa solo para la lectura del informe.

Lo más destacado de la audiencia fue la negativa categórica de la plana mayor de la SIDE a reconocer la existencia de una amenaza terrorista en el país, ni de extrema izquierda ni de organizaciones islámicas. La consulta no fue casual: se dio después de que, en julio pasado, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio encabezara un encuentro con representantes de 67 países, al que asistió el canciller Pablo Quirno, en el que había alertado sobre un "resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda" e instado a "aplastarlo" mediante mayor cooperación entre servicios de inteligencia. La definición de la SIDE, en ese contexto, contradijo en los hechos la lectura que el propio Gobierno había validado semanas atrás en el plano internacional.

Pablo Quirno

Kravetz, el FBI y 121 preguntas sin responder

El peronismo, representado en la comisión por los kirchneristas Agustín Rossi y Rodolfo Tailhade, el massista Ramiro Gutiérrez y la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), llegó con el reclamo de que todavía no había recibido respuesta a las 121 preguntas que había presentado diez días antes. Buena parte de esos interrogantes apuntaba al Plan de Inteligencia Nacional y a las nuevas facultades que le otorgó el DNU 941/2025, firmado por Milei el último día de 2025, que modificó la Ley de Inteligencia Nacional y reestructuró todo el sistema.

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SIDE: casi $ 10 mil millones en gastos reservados y un promedio de $ 5.800 millones mensuales en salarios

Pero el bloque opositor aprovechó también para instalar dos cuestionamientos puntuales. El primero, sobre las intenciones políticas de Kravetz: el número dos de la SIDE aspira a ser candidato a intendente de Lanús el año próximo, y en el kirchnerismo sospechan que podrían usarse fondos reservados para financiar esa campaña. El segundo, sobre los acuerdos que el Ministerio de Seguridad firmó con la SIDE y con el FBI durante la presentación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA): el cosubdirector del FBI, Andrew Bailey, había visitado el mes pasado ese centro y se reunió con Auguadra y Lago Rodríguez para coordinar tareas de prevención y detección de amenazas.

Los funcionarios de inteligencia negaron que exista espionaje sobre dirigentes opositores o periodistas, y remarcaron que hasta el momento no hubo intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia ni uso de las nuevas facultades de aprehensión o detención de personas que habilitó el DNU 941/2025. Se comprometieron a responder por escrito, antes del próximo lunes, las preguntas que quedaron pendientes.

Diego Kravetz

La reunión tuvo asistencia casi perfecta: de los 14 miembros designados, participaron 13 (falta cubrir una banca del Senado, vacante por la protesta que sostiene el bloque de José Mayans por el reparto de lugares). LLA controla cinco sillas (dos por el Senado, tres por Diputados), a las que se suman los aliados Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara (PRO), Maximiliano Abad (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut). El encuentro, además, quedó condicionado por la agenda presidencial: los diputados libertarios Gabriel Bornoroni y César Treffinger fueron de los primeros en retirarse para sumarse a una cumbre que Javier Milei tenía agendada con los legisladores del oficialismo en Casa Rosada.

"Fue una reunión muy positiva"

Horas después del encuentro, el oficialismo difundió un comunicado con declaraciones del propio Auguadra. "Celebramos el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia para garantizar la transparencia de la SIDE", sostuvo el funcionario, y calificó la reunión como "muy positiva", en la que "primó la defensa de los intereses de la Argentina". Remarcó que la SIDE se presentó "con todos los requisitos administrativos cumplidos", incluyendo el Informe de actividades de inteligencia y el Informe sobre fondos reservados, y planteó una lectura amplia sobre el rol del organismo: "La protección de nuestros recursos (como el petróleo, gas, litio y cobre), la defensa de nuestros intereses estratégicos como el reclamo por las Islas Malvinas y nuestra proyección en la Antártida requieren capacidad para anticipar amenazas y defender al país".

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Auguadra también confirmó que buena parte del refuerzo presupuestario que recibió la SIDE este año está destinado a los operativos de seguridad por la próxima visita del papa León XIV: "Es un ejemplo concreto de la responsabilidad que tenemos por delante. Todos queremos que la visita sea un éxito y estamos trabajando para que así sea". Al final, la SIDE extendió una invitación a todos los integrantes de la Bicameral para visitar el nuevo Centro Nacional Antiterrorismo y conocer de primera mano su funcionamiento.

Los fondos reservados de la SIDE

Más allá del clima cordial que buscó instalar el propio Auguadra en su comunicado, el trasfondo de la audiencia sigue siendo el manejo de los fondos reservados: partidas destinadas a operaciones de inteligencia cuyo destino específico no se hace público, pero que deben someterse igual al control del Congreso. Según reconstruyó Chequeado, la SIDE tenía asignados originalmente $97.135 millones para 2026, pero en julio el DNU 594/2026 sumó otros $49.261 millones, elevando el presupuesto total a unos $146.397 millones. De ese refuerzo, $7.466 millones corresponden puntualmente a gastos reservados, que hoy representan aproximadamente el 11% del presupuesto vigente del organismo.

Sergio Neiffert, extitular de la SIDE

No es la primera vez que estos fondos generan fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso: en julio de 2024, tras disolver la AFI y restablecer la SIDE, el Gobierno había intentado asignarle al organismo 100.000 millones de pesos adicionales, íntegramente como gastos reservados, mediante el DNU 656/2024, que terminó siendo la primera vez que tanto Diputados como el Senado rechazaron un decreto del Poder Ejecutivo.

Detrás del interrogatorio técnico late, otra vez, la disputa de poder que atraviesa al propio oficialismo por el control de los servicios de inteligencia. Auguadra es considerado un hombre de extrema confianza de Santiago Caputo: llegó al cargo en diciembre pasado, tras el desplazamiento de Sergio Neiffert, luego de que se detectaran roces entre este último y el propio asesor presidencial. Quien preside la Bicameral que lo interrogó, en cambio, responde a la otra ala del poder libertario: Sebastián Pareja, diputado bonaerense y armador de estrecha confianza de Karina Milei, asumió la conducción de la comisión hace apenas un mes, en reemplazo del radical Martín Lousteau. Esa composición alimenta la lectura de que la propia convocatoria a Auguadra funcionó como una jugada de Karina Milei contra el sector de Santiago Caputo, en el marco de la "guerra fría" que ambos referentes mantienen por el control del aparato de inteligencia.

ML