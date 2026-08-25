Crece la polémica por la presencia de un gigantesco buque petrolero británico en el puerto de Ushuaia, que se mantiene intervenido por el Gobierno nacional desde el 20 de enero. Tras el fuerte reclamo del gobierno de Tierra del Fuego, el secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, aseguró que se trata de una situación "sumamente grave", que no tiene "antecedentes de estas características".

"Nosotros no tenemos eufemismos, somos una provincia invadida", afirmó el funcionario en diálogo con El Destape Radio. "Yo sé que quizás es un poco duro escuchar una cosa así, pero es la forma en la cual Tierra del Fuego entiende que es la situación de Malvinas", continuó.

Dachary profundizó en el reclamo por la presencia del buque británico VS Promise en el puerto de Ushuaia, y remarcó que se trata de una situación excepcional. "Para nosotros esta es una situación sumamente grave porque es un hecho inédito que nunca se había suscitado. No había antecedentes de estas características", subrayó.

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El secretario destacó: "Vos te imaginás la sensibilidad que debería tener para todo el país una cuestión de estas características, y máxime para la provincia de Malvinas". El nombre oficial de la provincia es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, lo cual incluye a las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, entre otras.

En cuanto a la figura de Milei, Dachary fue categórico: "Nosotros sabíamos desde un principio que si el país había elegido a un Presidente que su ídola era Margaret Thatcher esto no iba a terminar bien".

La cuenca petrolera de Malvinas, en el centro del conflicto

Dachary llamó la atención sobre las razones económicas de la pelea por el Atlántico Sur. Señaló que su provincia está "saqueada en sus recursos naturales, principalmente en pesca", y recordó "algo mucho más grave": "la explotación de petróleo que va a iniciar en poco menos de dos años". Destacó que esa explotación "cambia por completo lo que es la ecuación económica de las Islas Malvinas".

"Había que ser extremadamente optimista para pensar que iba a haber un giro en ese sentido, pero uno jamás imaginaría que iba a haber una entrega de estas características", agregó.

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