Zelensky otorgó a Elon Musk la Orden de la Libertad de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, condecoró este miércoles 26 de agosto a Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, con la Orden de la Libertad. La distinción fue formalizada mediante un decreto presidencial en un momento decisivo para las negociaciones sobre el empleo militar de Starlink.

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Según la fundamentación oficial citada por medios ucranianos, el reconocimiento valora las “contribuciones de Musk a la protección de la vida y la libertad humanas” y su participación en el desarrollo de las relaciones entre los pueblos de Ucrania y Estados Unidos.

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Por qué Zelensky condecoró a Elon Musk con la Orden de la Libertad

La Orden de la Libertad de Ucrania reconoce méritos vinculados con la defensa de la soberanía, la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles. En el caso de Musk, el Gobierno ucraniano destacó el papel que desempeñó su empresa durante la guerra iniciada con la invasión rusa a gran escala.

Las terminales de Starlink en Ucrania permitieron mantener comunicaciones de alta velocidad entre posiciones militares, centros de mando y otras instalaciones estratégicas. La red satelital ganó especial importancia en zonas donde los ataques rusos dañaron o interrumpieron la infraestructura convencional de telecomunicaciones.

Sin embargo, el reconocimiento también coincide con una gestión concreta de Kyiv: conseguir que SpaceX autorice el funcionamiento de terminales Starlink instaladas en drones ucranianos que operen dentro de Rusia. Musk se mostró hasta ahora reticente ante esa posibilidad porque considera que podría representar una escalada del conflicto.

Ucrania busca utilizar Starlink contra lanzadores de misiles rusos

El Gobierno de Zelensky pretende ampliar el uso de drones conectados a Starlink para localizar y neutralizar lanzadores de misiles balísticos rusos. Esas plataformas son empleadas por Moscú en ataques contra ciudades e infraestructura ucranianas, por lo que su destrucción constituye una prioridad para las fuerzas de Kyiv.

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Zelensky sostuvo que un acceso más amplio al servicio permitiría reducir aquellas capacidades militares en las que Rusia se apoya para prolongar la guerra. El mandatario, no obstante, reconoció que la decisión final depende de Musk y aseguró que el empresario todavía podría modificar su postura si recibe nuevos argumentos.

La conexión satelital ofrece a los drones un enlace estable y difícil de interferir. A diferencia de las antenas de radio tradicionales, cuyo alcance y funcionamiento pueden verse afectados por la distancia o por los sistemas de guerra electrónica, Starlink facilita la transmisión de datos entre las aeronaves no tripuladas y sus operadores.

Cómo utiliza Ucrania los drones equipados con Starlink

Las fuerzas ucranianas incrementaron el empleo de drones con Starlink sobre territorios ocupados por Rusia, especialmente en operaciones realizadas a distancias de entre 50 y 200 kilómetros del frente. Estos dispositivos han sido utilizados contra rutas logísticas y posiciones militares rusas.

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La restricción geográfica impuesta al servicio impide que el mismo sistema funcione libremente cuando las aeronaves cruzan hacia territorio ruso reconocido internacionalmente. Para Kyiv, levantar esa limitación permitiría ampliar el alcance de sus operaciones contra objetivos vinculados con ataques a ciudades ucranianas.

Musk, en cambio, ha mantenido reparos sobre el uso ofensivo de su tecnología dentro de Rusia. De acuerdo con una persona familiarizada con las conversaciones citada por The Kyiv Independent, el empresario entiende que habilitar las terminales en ese territorio podría interpretarse como una escalada de la guerra.

La cooperación entre Ucrania y SpaceX comenzó durante las primeras etapas de la invasión rusa a gran escala. El entonces funcionario ucraniano Mykhailo Fedorov encabezó las gestiones para obtener terminales y garantizar las comunicaciones cuando parte de las redes terrestres estaban dañadas o fuera de servicio.

Fedorov también inició conversaciones con Musk para impedir que las fuerzas rusas utilizaran Starlink en drones desplegados contra Ucrania. El temor de Kyiv era que Rusia pudiera controlar esos aparatos desde su propio territorio, modificar sus trayectorias fuera del alcance de los sistemas de detección y atacar activos estratégicos, como los cazas F-16 y las baterías Patriot.

En febrero de 2026, SpaceX interrumpió el acceso ruso al sistema. Zelensky afirmó posteriormente que esa medida contribuyó a los avances obtenidos por Ucrania en el campo de batalla durante el año, al limitar la capacidad de Moscú para operar drones mediante la red satelital.