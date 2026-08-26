Elon Musk fue eximido en una causa por soborno electoral, y prepara millones para sostener a Trump en las legislativas

El fiscal del condado de La Crosse (Wisconsin), el demócrata Tim Gruenke, decidió descartar cualquier acusación penal por presunto soborno electoral contra Elon Musk, en relación con las pasadas elecciones a la Corte Suprema del estado en marzo de 2025.

El conflicto surgió cuando el empresario anunció en X que sortearía dos premios de un millón de dólares en un evento público reservado únicamente para quienes ya hubieran votado. Horas después, Musk modificó los requisitos del sorteo, exigiendo a los participantes firmar una petición en favor de sus causas políticas y señalando que el dinero funcionaría como una compensación por desempeñarse como "portavoces".

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Aunque el fiscal reconoció que el mensaje inicial podía interpretarse como un pago directo a cambio del voto, concluyó que la retractación reducía sustancialmente la posibilidad de lograr una condena firme. En su dictamen, Gruenke desestimó la gravedad del asunto señalando que, al margen del perfil mediático de Musk y el monto del dinero, se trató en el fondo de una redacción desafortunada que fue corregida a tiempo para cumplir con la legalidad.

Este episodio se suma a la controversia que el magnate y su super PAC enfrentaron durante los comicios presidenciales de 2024, cuando la entrega de dinero a votantes en estados clave generó advertencias del Departamento de Justicia por posible ilegalidad, aunque la causa tampoco prosperó en la justicia federal.

Para las legislativas de noviembre

A pesar de las diferencias que supo tener con Donald Trump y de querer fundar un partido propio como revancha contra su líder político, según el sitio informativo Axios, el CEO de Tesla, X, y SpaceX anunció que prepara un millonario desembolso para impulsar la carrera de integrantes del Partido Republicano en las elecciones legislativas de noviembre próximo y así reasegurar el control trumpista en el Congreso de Estados Unidos. Así, Musk reactivará la maquinaria que lo convirtió en el mayor inversor en el regreso de Donald Trump al poder en 2024.

Este 2026, su plan es relanzar América PAC, la organización política que gastó más de 260 millones de dólares en la campaña de Trump. “America PAC fue un socio esencial de nuestra histórica campaña en 2024, y su regreso para 2026 es un enorme impulso para los republicanos de todo Estados Unidos”, dijo el asesor político de Trump, James Blair, a Axios

Por ahora, Elon Musk no ha precisado cuántos millones de dólares desembolsaría para que el gobierno de Donald Trump no sea derrotado en los próximos comicios de medio término.