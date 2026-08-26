Doble terremoto en Venezuela: el número de muertos ascendió a 6.509 y se reportaron 1.579 desaparecidos en La Guaira

La tragedia humanitaria sin precedentes que golpeó al norte de Venezuela tras el doble terremoto que tuvo lugar el 24 junio, profundiza su dolor y registra una cifra escalofriante de fallecidos. De acuerdo a la última actualización emitida por los organismos oficiales de emergencia, el número de muertos ascendió 6.509 tras el hallazgo de nuevos cuerpos entre las toneladas de escombros. En tanto que, en la ciudad de La Guaira se reportó un saldo de 1.579 desaparecidos, según informó el gobernador José Alejandro Terán.

El impacto de este doble sismo (con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter) destruyó infraestructura vital, afectó severamente el suministro de agua y provocó el colapso de miles de edificaciones en los principales núcleos urbanos. Más de 226.000 personas han requerido atención en hospitales y centros de salud a nivel nacional.

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La responsable de la ONG Asociación Solidaridad Vasco, Aurora Pretel, describió el escenario como una “zona de guerra” debido a la cantidad de edificios destruidos y la falta de servicios básicos, lo que exacerba los problemas de salud, incluida la desnutrición y la deshidratación de la población como consecuencia del devastador doble terremoto.

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Vicepresidenta de la ONG ‘Olvidados’: “La respuesta humanitaria ha disminuido drásticamente”

La vicepresidenta de la organización no gubernamental ‘Olvidados’ aseguró que “la respuesta humanitaria ha disminuido drásticamente desde las primeras semanas posteriores a los terremotos”.

En esta línea, el diputado opositor de Venezuela, Henrique Capriles cuestionó la efectividad de los recursos destinados a la emergencia y manifestó que “el régimen intenta ocultar la magnitud de la tragedia mientras la gente muere bajo las ruinas. Es inaceptable que tras dos meses no haya un plan nacional transparente para atender a las miles de familias destruidas en La Guaira, Caracas y el resto del país”

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A través de sus intervenciones públicas y canales oficiales, denunció que la lentitud en el despliegue del auxilio y la precaria infraestructura hospitalaria agravaron la situación.

Situación crítica en La Guaira y crisis humanitaria

De acuerdo con las inspecciones efectuadas sobre el parque habitacional, más de 60.000 viviendas fueron evaluadas en las zonas de impacto, clasificando más de 11.000 en condición de "alto riesgo" o completamente inhabitables. Las autoridades y brigadas internacionales han retirado más de 600.000 toneladas de escombros en los sectores más golpeados del litoral.

Situación Crítica en La Guaira

Durante un balance ofrecido sobre el plan de contingencia y la evaluación técnica de la entidad, el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, expresó que a La Guaira "le espera una dura etapa de renacimiento, de reconstrucción, pero bueno, así como lo hicimos en el año 99 no tardará mucho tiempo en que volvamos a ver este estado ahora mejor planificado”.

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Terán, quien también compartió su testimonio personal tras haber quedado atrapado brevemente con su familia durante el colapso de su residencia, aseguró que se realiza un estudio exhaustivo para rezonificar las zonas arrasadas:

“Una instancia técnica de mayor jerarquía se encargará de evaluar los espacios para determinar cuáles se pueden recuperar o ser rezonificados. No se trata simplemente de volver a lo que existía antes”.

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