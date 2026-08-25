Terremoto en Colombia: los muertos ascienden a 331 y hay 240 personas desaparecidas

El desastre natural que golpeó a Colombia con el potente terremoto de magnitud 7,4 continúa revelando cifras desgarradoras a medida que avanzan las labores de remoción de escombros, De acuerdo con el reciente balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), el número de fallecidos ascendió a 331, mientras que al menos 240 personas permanecen desaparecidas.

En ciudades duramente impactadas como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, los organismos de rescate libran una carrera contra el tiempo. La activación de los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) y la movilización de unidades especializadas del Ejército Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y los Cuerpos Oficiales de Bomberos han permitido rescatar a decenas de supervivientes atrapados en infraestructuras dañadas.

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El capitán y vocero del PMU, Jairo Soto, señaló: “En puntos críticos como Cali y Pereira se han concentrado fuerzas de bomberos de múltiples departamentos. Las unidades caninas han sido determinantes para dar reacciones positivas bajo los escombros. No perderemos la fe de hallar a más personas con vida mientras las estructuras sigan ofreciendo vacíos de supervivencia, pero el trabajo de remoción manual de escombros es delicado y riguroso.

Organismo de rescate en labor operativa tras el terremoto en Colombia

En este sentido, la presidenta nacional de la Cruz Roja Colombiana, Judith Carvajal de Álvarez, subrayó que la “prioridad absoluta es la vida y la reagrupación de las familias. Hemos desplegado equipos multidisciplinarios especializados en búsqueda urbana, agua, saneamiento y apoyo psicosocial en los focos críticos del Chocó y el Eje Cafetero”.

Las labores operativas tras el terremoto desolador en Colombia han estado marcadas por la intensidad técnica y el desgaste físico de los socorristas. Desde los distintos frentes de la emergencia en este 2026, líderes del sistema de prevención y atención de desastres entregaron sus balances oficiales e impresiones del operativo.

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Técnicas avanzadas de apuntalamiento y penetración

El terremoto, cuyo epicentro se registró a 96 kilómetros de profundidad en la subregión del pacífico, afectó a más de 14 departamentos del país y provocó colapsos estructurales severos y deslizamientos en vías nacionales.

Las voces de las principales autoridades de los organismos de rescate

El director general de la Defensa Civil colombiana, Ricardo José Hernández, precisó que “los voluntarios de las brigadas USAR están interviniendo edificaciones con daño severo a través de técnicas avanzadas de apuntalamiento y penetración”.

Además, el Director General de la Defensa Civil enfatizó: “La cifra de 240 desaparecidos nos exige no pausar las operaciones ni un solo minuto. Estamos rastreando placas de concreto y sótanos en turnos continuos de 24 horas, coordinando cada ingreso con la evaluación geotécnica para garantizar también la integridad de nuestros rescatistas”.

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Terremoto en Colombia

En la zona de desastre operan capacidades técnicas de alto nivel, incluyendo sensores de movimiento geotécnicos, cámaras de fibra óptica para penetración en espacios confinados y binomios caninos capacitados en la detección de restos humanos y supervivientes.

PM