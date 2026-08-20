Placa de Nazca: Colombia y otros 3 países de Sudamérica  sobre una de las zonas sísmicas más activas del planeta

La dinámica interna de la Tierra mantiene a América del Sur en un estado de ajuste geológico constante. Frente a la costa del Océano Pacífico, la Placa de Nazca avanza de manera continua contra la Placa Sudamericana a una velocidad promedio de 6 a 8 centímetros por año. Esta colisión colosal no sólo dio origen a la imponente Cordillera de los Andes, sino que también convierte a la franja occidental del subcontinente en un foco constante de actividad sísmica.

Dentro de este complejo marco tectónico, Colombia, Ecuador, Perú y Chile se posicionan directamente sobre el punto de fricción más convulso de la región. Estos cuatro países comparten el riesgo inherente de encontrarse alineados con el Cinturón de Fuego del Pacífico, una mega zona donde se concentra aproximadamente el 90% de los terremotos de todo el mundo.

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Esta dinámica evoluciona desde hace millones de años y resultó clave para el levantamiento de la cordillera de los Andes. El peligro mayor surge cuando ciertos sectores de la falla quedan trabados mientras el desplazamiento continúa, lo que libera la deformación acumulada a través de terremotos de gran magnitud.

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Asimismo, estudios recientes revelan variaciones considerables en la velocidad y geometría de dicha fricción a lo largo de la historia geológica.

El presidente del Consejo Superior Profesional de Geología Argentina, Claudio Parica, señaló que “los impactos reales provienen de la actividad sísmica y volcánica propia de las provincias cordilleranas, donde la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana es directa”.

El bloque Sudamericano recibe el empuje del lecho marino, proceso que deforma la corteza e impulsa la elevación de la cordillera andina. La penetración profunda del suelo oceánico carece de uniformidad; existen franjas con baja inclinación denominadas “segmentos de subducción subhorizontal”, que modifican la distribución de sismos.

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¿Cómo impactan las placas tectónicas en la actividad sísmica en Sudamérica?

El impacto principal de la interacción entre placas radica en un fenómeno geológico conocido como subducción. La Placa de Nazca, al estar compuesta por corteza oceánica densa y pesada, se hunde o introduce por debajo de la Placa Sudamericana, cuya corteza continental es más liviana.

Desde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) destacan en sus informes técnicos que la esquina noroeste de América del Sur constituye una de las zonas tectónicamente más complejas del planeta:

“La configuración actual de la margen NW de Sudamérica es una región sometida a una intensa deformación debido a la interacción de tres placas litosféricas: la Placa de Nazca y la Placa Caribe de afinidad oceánica, y la Placa de Sudamérica, además del Bloque Panamá al Noroccidente de Colombia”.

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El impacto de esta mecánica tectónica se manifiesta en la región de tres formas clave:

- Sismos intraplaca de gran magnitud: Se generan en el límite directo donde interactúan ambas placas (zona de subducción). Tienen la capacidad de desencadenar megaterremotos e incluso tsunamis catastróficos.

- Sismos intraplaca o de falla superficial: Ocurren dentro del cuerpo de la corteza continental debido al esfuerzo de deformación. Aunque suelen registrar magnitudes menores a los de subducción, su poca profundidad los vuelve devastadores para las zonas urbanas cercanas al epicentro.

Actividad sísmica en la Placa de Nazca

- Actividad volcánica activa: El hundimiento de la corteza oceánica genera la fusión de roca en el manto terrestre, alimentando las cámaras magmáticas que dan vida a las cadenas de volcanes alineadas en la Cordillera de los Andes.

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Durante este proceso de fricción continua, las masas rocosas no se deslizan de forma suave; por el contrario, se traban y deforman lentamente. Esta compresión acumula inmensas cantidades de energía elástica durante décadas o siglos.

Cuando la tensión supera el límite de resistencia de las rocas o vence la fuerza de fricción, la falla se fractura abruptamente, liberando toda esa energía contenida en forma de ondas que sacuden la superficie terrestre.

PM/FF