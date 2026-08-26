Murieron 14 bebés en el trágico incendio de una maternidad en Pakistán

Catorce bebés murieron en un incendio este miércoles en la maternidad de un hospital de Islamabad. Según indicaron las autoridades de Pakistán, el fuego comenzó por un accidente eléctrico en un equipo de aire acondicionado defectuoso.

El siniestro fue declarado en el tercer piso del servicio de salud maternal e infantil del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, siglas en inglés), indicó un comunicado publicado por la oficina del distrito de Islamabad. "En total murieron 14 niños en el incidente", agregó el comunicado citando al primer ministro Shehbaz Sharif, quien pidió una investigación.

Testigos describiron escenas caóticas y estremecedoras, incluyendo una intensa humareda y vidrios rotos en el piso, así como una respuesta lenta de los servicios de emergencia y guardias que habrían impedido la salida de las personas del sitio.

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