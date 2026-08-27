“Justicia social”: Caputo utilizó un concepto peronista para defender los créditos hipotecarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, sorprendió al hablar de "justicia social", uno de los conceptos clave del peronismo, durante la presentación del nuevo programa de créditos hipotecarios impulsado por la administración de Javier Milei.

“Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social”, aseguró el funcionario en conferencia de prensa difundida por NA.

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"Justicia social"

“Nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para ahorrar y poder comprarla”, sostuvo Caputo.

La utilización del concepto causó sorpresa e impactó en las redes sociales ya que el presidente Javier Milei sostiene que "la justicia social es un robo".

Desde lo estrictamente político y económico, autores de la Escuela Austríaca como Friedrich von Hayek critican la justicia social, y asignan al mercado el rol de distribución según los méritos e intercambios individuales.

Desde lo económico, el presidente Javier Milei consideró en febrero de 2025 en declaraciones difundidas por La Nación que "la justicia social es una aberración".

“La caridad no es a punta de pistola, tiene que surgir naturalmente. Esto solo lo puede resolver el mercado”, afirmó en esa oportunidad.

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Repercusiones en las redes sociales

El anuncio también impactó en la red social “X”. “Espero que no le haya dado un ataque de histeria a Milei porque se la pasó diciendo que la justicia social es un robo (literal)”, expresó el economista Roberto Cachanosky.

“Lo curioso es que esa justicia social la van a hacer con la plata que el kirchnerismo nos robó a los que habíamos aportado a las AFJP. Era de esperar que un gobierno que se dice liberal le devolviera los fondos a los que habíamos aportado a las AFJP”, completó.

Por último concluyó: “Pero no, van a hacer justicia social (robo) con la plata robada por el kirchnerismo a los que aportamos. La falta de coherencia de este gobierno es descomunal”.