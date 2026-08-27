Reforma del Banco Central: cómo votaron los diputados cordobeses

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que fija la preservación del valor de la moneda como misión principal de la entidad. El proyecto obtuvo 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, y ahora pasa al Senado.
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Qué cambia con la reforma
La iniciativa restringe la capacidad del Banco Central para financiar al Tesoro nacional. El objetivo declarado es limitar el uso de la autoridad monetaria como fuente de asistencia financiera al Estado.
La norma también busca "blindar" el mandato de las autoridades del organismo, lo que implica mayores resguardos frente a remociones o presiones políticas sobre quienes conducen la entidad.
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Cómo votaron los diputados cordobeses
Positivo
LLA
Gabriel Bornoroni
Laura Soldano
Laura Rodríguez Machado
María Celeste Ponce
María Cecilia Ibañez
Belén Avico
Enrique Lluch
Marcos Patiño Brizuela
Luis Picat
PU
Juan Schiaretti
Carlos Gutiérrez
Carolina Basualdo
Ignacio García Aresca
Alejandra Torres
Negativo
Gabriela Estévez UxP
Natalia De La Sota DC
Abstención
Juan Fernando Brügge PU