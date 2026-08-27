Reforma del Banco Central: cómo votaron los diputados cordobeses

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que fija la preservación del valor de la moneda como misión principal de la entidad. El proyecto obtuvo 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, y ahora pasa al Senado.

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Qué cambia con la reforma

La iniciativa restringe la capacidad del Banco Central para financiar al Tesoro nacional. El objetivo declarado es limitar el uso de la autoridad monetaria como fuente de asistencia financiera al Estado.



La norma también busca "blindar" el mandato de las autoridades del organismo, lo que implica mayores resguardos frente a remociones o presiones políticas sobre quienes conducen la entidad.

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Cómo votaron los diputados cordobeses

Positivo

LLA

Gabriel Bornoroni

Laura Soldano

Laura Rodríguez Machado

María Celeste Ponce

María Cecilia Ibañez

Belén Avico

Enrique Lluch

Marcos Patiño Brizuela

Luis Picat



PU

Juan Schiaretti

Carlos Gutiérrez

Carolina Basualdo

Ignacio García Aresca

Alejandra Torres



Negativo

Gabriela Estévez UxP

Natalia De La Sota DC



Abstención

Juan Fernando Brügge PU