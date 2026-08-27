Sancionaron al taxista denunciado por Mercedes Ninci: tenía el reloj iniciado antes de que subiera la pasajera

El caso del taxista señalado por Mercedes Ninci, quien denunció que el reloj del vehículo ya marcaba casi $9.500 antes de iniciar el viaje, terminó con una sanción administrativa al conductor, aunque no por una presunta estafa.

Así lo confirmó Claudio López, representante del sector gremial de los taxistas, quien explicó que la Municipalidad intervino de oficio tras la repercusión pública del episodio.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), López precisó que la pasajera nunca formalizó una denuncia por estafa y que, finalmente, abonó el monto que efectivamente correspondía por el recorrido hasta barrio Jardín. "Cuando usted sube, el taxista debe prender el reloj delante del usuario".

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Según reconstruyó López, el conductor ya tenía activada la tarifa cuando Ninci abordó el taxi sobre calle Paraná. Eso provocó que el reloj marcara aproximadamente $9.500 antes de comenzar el recorrido, situación que despertó la sospecha de la pasajera.

Sin embargo, el dirigente explicó que el chofer le manifestó que le cobraría el valor habitual del viaje hasta barrio Jardín y que ese monto coincidía justamente con la cifra que marcaba el reloj.

"Ella se alerta porque el reloj ya estaba prendido y marcaba 9.500 pesos, pero después termina pagando esa plata porque es lo que vale realmente el viaje", explicó.

Por qué sancionaron al conductor

López aclaró que la autoridad de control actuó de oficio luego de la difusión del caso, aunque descartó que exista una causa por estafa. "No hubo denuncia. Usted no puede calificar de estafa cuando no hay denuncia", afirmó. Y agregó: "movilidad Urbana le hizo la pericia y lo sancionó porque el chofer no estaba en regla, no estaba asentado en la libreta técnica".

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El representante de los taxistas sostuvo que este tipo de situaciones perjudican la imagen del servicio, por lo que ellos "siempre salen en defensa del usuario".

"Esperamos que se modernice el sistema de transporte. Está en crisis y hay que hacerlo más seguro para el usuario", concluyó.

Nota realizada en 6 en Punto a Punto.