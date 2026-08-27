Escalofriante hallazgo en un colegio de Córdoba: encontraron un revólver, un cuchillo y manoplas en la mochila de un alumno

Un operativo policial en una escuela de barrio General Bustos, en la ciudad de Córdoba, terminó con un joven de 18 años detenido y otros tres adolescentes de 17 a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), luego de que las autoridades descubrieran un arma, un cuchillo y dos manoplas ocultos en una mochila.

El episodio ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando varios estudiantes advirtieron a las autoridades que un grupo de compañeros manipulaba lo que aparentaba ser un arma dentro del establecimiento.

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Ante la alerta, la directora intervino de inmediato y dio aviso a la Policía, que montó un procedimiento en el colegio.

Qué encontraron en la mochila

Durante la requisa, los efectivos secuestraron una réplica de revólver de aire comprimido calibre .177, que tenía la recámara cargada y cartuchos de propulsión, además de un cuchillo de grandes dimensiones y dos manoplas de acero.

Todo el material estaba oculto en la mochila del estudiante de 18 años, quien quedó detenido por disposición de la Justicia.

En tanto, los otros tres adolescentes que lo acompañaban fueron puestos a disposición de la Senaf.

La principal hipótesis

Los investigadores descartan, por el momento, que el objetivo haya sido utilizar las armas dentro del establecimiento educativo. La principal línea de investigación apunta a que el grupo tenía previsto participar de un enfrentamiento a la salida del colegio, aunque todavía resta determinar si el encuentro estaba organizado con alumnos de la misma institución o con estudiantes de otra escuela.

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El caso es investigado para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y cómo ingresó el armamento al establecimiento.

La escuela suspendió declaraciones

Tras el episodio, las autoridades del colegio decidieron mantener reserva sobre lo ocurrido y evitaron brindar declaraciones públicas.

Mientras tanto, durante la jornada los docentes continuaron con tareas institucionales y el establecimiento activó los protocolos correspondientes para abordar la situación.