Córdoba espera un millón de personas por la visita del papa León XIV: analizan decretar asueto

Córdoba comenzó a diseñar el operativo de seguridad para la visita del papa León XIV, prevista para el 10 de noviembre, en un evento que podría convertirse en la mayor concentración de personas de la historia de la provincia.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el Gobierno provincial trabaja junto a Nación y estimó que la convocatoria podría superar ampliamente el millón de asistentes.

"Estimamos que el piso va a arrancar desde la duplicación de la referencia de Juan Pablo II, de 700 mil a 800 mil personas, y el techo no lo vamos a saber nunca; apuntamos arriba del millón", afirmó a Cadena 3.

La organización comenzó con una reunión realizada en Buenos Aires de la que participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo; el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano; el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, además de autoridades nacionales y bonaerenses.

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El acto central se desarrollará en el predio de FAdeA, aunque el recorrido del Pontífice incluiría otros puntos emblemáticos de la ciudad.

Vigilia, peregrinos y visitantes de otros países

Según explicó Quinteros, la expectativa de asistencia no se limita a Córdoba. Desde distintas provincias y países vecinos ya comenzaron a organizarse viajes para participar del encuentro.

"Las escuelas católicas de distintas provincias, sobre todo del norte, ya están organizando viajes. Van a venir el día antes, con lo cual va a haber una vigilia. No sólo cordobeses, sino que desde provincias y países limítrofes como Paraguay y Bolivia ya se están ofreciendo paquetes", señaló.

Además, el ministro indicó que el Papa prioriza el contacto directo con los fieles y que, en principio, recorrerá la ciudad por tierra.

Evalúan decretar un asueto en Córdoba

Quinteros confirmó que, si el Gobierno nacional no dispone un feriado, la Provincia analiza decretar un asueto administrativo extraordinario para facilitar el despliegue de seguridad y restringir la circulación.

"Si el Gobierno nacional no define feriado nacional, en Córdoba podríamos hacer un asueto administrativo extraordinario, que claramente no tengan dudas que va a salir. Vamos a tener que cortar muchísimas calles y el tránsito va a tener que estar absolutamente restringido", sostuvo.