Docencia en Argentina: la titularidad llega después de los 40 y el salario toca su pico a los 45

Los datos surgen del informe “La trayectoria profesional docente en Argentina”, elaborado por Cecilia Veleda, Federico del Carpio y María Sol Alzú. El estudio combinó información de los estatutos docentes de las 24 jurisdicciones, los regímenes previsionales provinciales, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los cuestionarios de docentes y directivos de Aprender 2025.

La investigación reconstruye una trayectoria que comienza alrededor de los 18 años, con el ingreso a la formación docente, y continúa cerca de los 25 con la incorporación al ejercicio profesional. En esa primera etapa, la inestabilidad laboral es una de las principales características.

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Entre los docentes menores de 25 años, el 52% trabaja como suplente. La proporción de titulares aumenta con la edad, aunque el proceso de consolidación laboral se extiende durante buena parte de la carrera. Entre los docentes de 30 a 39 años, el 40% ya alcanzó la titularidad, mientras que el 39% todavía se desempeña como suplente. Recién entre los 40 y 49 años los titulares pasan a ser mayoría: alcanzan el 61%, frente a un 39% que todavía no tiene esa condición.

El informe estima que transcurren, en promedio, 15 años entre el primer desempeño frente al aula y la consolidación de la titularidad. El acceso a cargos directivos se produce todavía más tarde y se concentra alrededor de los 50 años.

Los cargos de conducción representan apenas el 10% del total, por lo que las posibilidades de crecimiento profesional dentro del sistema siguen siendo limitadas para quienes buscan avanzar sin abandonar el trabajo frente a los estudiantes.

24 carreras docentes diferentes

El informe plantea que no existe una única carrera docente en Argentina, sino 24 carreras jurisdiccionales, cada una regulada por su propio estatuto. Si bien comparten una matriz vinculada con el Estatuto Nacional del Personal Docente de 1958, las reglas presentan diferencias según la provincia.

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Los estatutos establecen distintos requisitos para ingresar, acumular puntaje, acceder a cargos y avanzar profesionalmente. Entre los criterios más utilizados aparecen la antigüedad, los títulos, la formación académica, las capacitaciones y el concepto profesional.

También existen diferencias en las condiciones de ingreso. Nueve jurisdicciones establecen una edad máxima para comenzar a ejercer la docencia, con límites que van de los 35 a los 50 años, aunque algunas contemplan excepciones relacionadas con la antigüedad previa.

La antigüedad tiene además un peso central en la evolución de los ingresos. La estructura tradicional ofrece principalmente una carrera vertical hacia cargos directivos y de supervisión, mientras que las alternativas para avanzar profesionalmente sin dejar el aula son todavía reducidas.

Una profesión mayoritariamente femenina

Los datos de Aprender 2025 muestran además una fuerte feminización de la docencia primaria. Entre quienes enseñan en sexto grado, el 89,5% son mujeres y el 10,5% son varones. La mayor parte de los docentes se concentra entre los 30 y 49 años. El 30% tiene entre 30 y 39 años y el 33,9%, entre 40 y 49. En cambio, los menores de 30 representan apenas el 8,5%.

La formación inicial también presenta un perfil definido: el 95,6% de los docentes de sexto grado se formó en un instituto superior de formación docente, mientras que el 2,7% lo hizo en una universidad y el 1,7% en otras instituciones. En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado, el 79,5% cuenta con un título terciario, el 12,7% completó estudios universitarios y el 7,7% realizó estudios de posgrado.

Cuándo llega el mayor salario

El salario también presenta una evolución vinculada con la edad y la antigüedad. Tomando como referencia los ingresos de los trabajadores de entre 18 y 24 años, el salario promedio docente es 42% mayor entre los 25 y 34 años. El máximo se alcanza entre los 45 y 54 años, cuando los ingresos promedio son 93% superiores a los del primer tramo de edad.

El informe aclara que este crecimiento no significa que los docentes tengan salarios más altos que otros trabajadores en términos absolutos. La evolución está asociada principalmente a factores como la antigüedad, la dedicación horaria, la titularización y el acceso a cargos de mayor jerarquía.

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En cuanto a la carga laboral, el 47,7% de los trabajadores de la educación se desempeña entre 20 y 39 horas semanales en su ocupación principal, mientras que el 18,1% trabaja 40 horas o más en un mismo cargo o establecimiento.

El docente de nivel secundario Bruno Videla cuestionó, en tanto, el peso de la antigüedad sobre el final de la trayectoria. Según planteó, el sistema puede llevar a que los trabajadores tengan que aumentar su dedicación durante los últimos años para mejorar su jubilación.

El informe también plantea la necesidad de generar alternativas de desarrollo profesional para quienes permanecen frente al aula. En esa línea, Anabella Díaz, profesora de Lengua y Literatura y formadora docente, señaló que la progresión profesional se apoya principalmente en la antigüedad y la acumulación de antecedentes.

El desafío, según el estudio y los especialistas consultados, pasa por acortar el tiempo hasta la estabilidad, ampliar las posibilidades de crecimiento profesional y generar incentivos para que docentes con mayor experiencia puedan desarrollar nuevas responsabilidades sin que la única alternativa sea abandonar el aula.