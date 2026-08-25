Con 12 cuotas y lugares más chicos: Cómo hace Palazzo para seguir haciendo shows masivos

El negocio de los espectáculos masivos atraviesa una paradoja. Mientras la economía familiar aparece cada vez más ajustada, los estadios y festivales siguen agotando entradas. La clave, según quienes organizan esos shows, está en un cambio profundo en la forma de comprar.

Así lo planteó José Palazzo, productor a cargo de Cosquín Rock y de conciertos como los de Milo J y La Renga en Córdoba, en diálogo con Punto a Punto Radio 90.7. Palazzo habló desde Londres, donde se encontraba por trabajo.

"El desafío está en entender qué es lo que sucede en la economía, que está muy fría, muy frenada", planteó el productor al analizar el comportamiento del público frente a la cartelera de espectáculos.

Comprar sobre la hora, en cuotas

Para Palazzo, el cambio central pasa por el momento en que la gente decide pagar su entrada. "Es decir, la persona ve si pudo pagar todo y si una vez que pudo pagar todo tiene una forma de generar el recurso para ir al evento, va. Si no, no va. Antes se sacaba la entrada y después se veía el resto", explicó.

Ese comportamiento llevó a la industria a rediseñar sus formas de pago. En Cosquín Rock, por ejemplo, ofrecen financiación bancaria a través de una entidad que otorga 12 cuotas sin interés. "Hoy comprar en 12 cuotas es increíble", sostuvo Palazzo.

El productor también admitió que la cantidad de público por show bajó frente al crecimiento de la escena artística. "La realidad es que el consumo de espectáculos cayó en proporción a lo que crecieron los artistas", señaló.

Estadios más chicos, pero completos

Para adaptarse a ese escenario, Palazzo contó que desde el año pasado reorganizaron la programación según la capacidad real de convocatoria de cada artista. Los shows con proyección de agotar entradas van a los estadios; el resto, a espacios más chicos del circuito.

Uno de los cambios más significativos fue la habilitación del Estadio Mario Alberto Kempes para recitales. Según Palazzo, ese cambio de paradigma permitió traer a Córdoba a artistas como Tini, con cerca de 30.000 asistentes de fuera de la provincia, y Alejandro Sanz, con unos 6.000.

El próximo gran hito será el show de Milo J en el Kempes, previsto para el 5 de diciembre, con una convocatoria estimada en 55.000 personas, de las cuales 30.000 llegarían desde otras provincias. "Imagínate todo ese motor económico que se fuera a otra ciudad porque nosotros no podemos usar el estadio para hacer espectáculos", planteó Palazzo sobre la decisión de habilitar el recinto para música en vivo.

Los eventos como motor económico

La conversación también giró en torno al rol de los intendentes en la organización de festivales locales. El disparador fue un audio de la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, sobre las fiestas patronales del fin de semana, que convocaron a más de diez mil personas en el Club de Polo San Alfonso del Talar.

Palazzo celebró ese tipo de iniciativas municipales. "Siempre celebro que los intendentes hagan eventos, los que inviertan con prudencia pero que inviertan inteligentemente, porque por más que el negocio en sí sea un costo para la ciudad, siempre supera el ingreso que genera el turismo, la gastronomía, la transportación interna, los alojamientos", afirmó.

Según el productor, Córdoba tiene 526 eventos vinculados con festivales entre septiembre y abril, entre iniciativas públicas, privadas y mixtas. En esa línea, recordó que la provincia sancionó la Ley de Protección de Industrias Creativas, que reconoce a los espectáculos como actividad industrial.

El productor, que se encontraba en Londres cerrando reuniones de trabajo, no confirmó nuevos anuncios de artistas, aunque reconoció que evalúa distintas alternativas para las próximas ediciones de sus festivales.