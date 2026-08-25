Nuevo presidente de la UIC: foto con Llaryora y apoyo explícito a Milei: "No es una crisis, sino un cambio profundo"

"No estamos frente a un crisis sino a un cambio profundo", fueron las palabras que resonaron en el Panal de Córdoba. Las pronunció José Manuali, el flamante presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) al salir de la reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla.

En diálogo con Punto a Punto Radio 90.7, el representante de la cámara industrial y gerente general de Pertrak definió el momento que atraviesa el sector productivo. "La situación es compleja, es dura", sostuvo. Y agregó: "No estamos frente a un proceso de crisis puntual, sino que hay un proceso de cambio profundo en todos los sectores económicos, especialmente en el sector industrial".

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Según el dirigente, el escenario no es homogéneo entre las empresas cordobesas. "El consumo sigue cayendo y es muy heterogénea, hay distintas realidades", explicó.

Quién es José Manuali, el gerente

El encuentro con el Gobierno provincial fue el primero desde que Manuali asumió la conducción de la entidad, hace menos de un mes. El objetivo del cónclave fue presentar el nuevo comité ejecutivo y compartir un diagnóstico sobre la situación económica desde la mirada oficial y desde la industria.

José Manuali es ingeniero mecánico electricista, no llegó a la conducción industrial por herencia familiar ni por haber fundado una empresa propia. "Empecé a trabajar hace casi 30 años, o sea, de una pasantía en una empresa que se llamaba Perkins Argentina, en el cual cuando yo entré a trabajar, era una empresa que estaba bastante compleja, bastante mal, sin mucho futuro", relató. Desde entonces, construyó toda su trayectoria profesional dentro de la misma compañía, hoy convertida en Pertrak.

Sobre ese proceso, el propio Manuali sintetizó en Punto a Punto Radio 90.7: "Logramos reconvertir la empresa en proyectos que tengan viabilidad". Esa experiencia, dijo, lo llevó a poner el foco en la competitividad internacional del entramado productivo cordobés. "Hoy, lamentablemente, no estamos competitivos a nivel internacional, queremos competir con el mundo", planteó.

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Bajo su gestión, Pertrak diversificó su actividad original. La empresa fabrica autopartes complejas para terminales como Toyota, Stellantis y Volkswagen, y además opera un negocio de distribución de repuestos y un parque logístico donde trabajan entre 500 y 600 personas por día.

Su llegada a la presidencia de la UIC también fue producto de un recorrido gradual dentro del entramado gremial empresario. Primero se sumó a la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba (CIMCC), que luego lo propuso como su representante ante la Unión Industrial. Desde esa posición, terminó sucediendo a Luis Macario al frente de una entidad que nuclea a unas 5.700 empresas industriales de la provincia, con 2.038 firmas asociadas de manera directa o a través de cámaras sectoriales.

Presión tributaria e Ingresos Brutos

Un informe del Observatorio PyME, difundido la semana pasada por Punto a Punto, ubicó a Ingresos Brutos como una de las principales preocupaciones de las empresas a nivel nacional, junto con el impuesto al cheque, las contribuciones patronales y las tasas municipales.

Manuali coincidió con el diagnóstico y lo enmarcó en la tensión entre Nación y provincias. "Hay una lucha entre lo nacional y lo provincial: la Nación dice que las provincias tienen que ajustar los Ingresos Brutos, y las provincias dicen que les han recortado partidas que tienen que seguir financiando", señaló.

Para el dirigente, la salida pasa por una reforma tributaria de conjunto. "Vamos a entrar a hablar mucho de estructura de costos, y esa estructura la hacemos puertas adentro de nuestras empresas, pero también puertas afuera", indicó, en referencia a la burocracia, la infraestructura y la presión impositiva.

Mirada sobre el rumbo económico nacional

Consultado sobre el esquema económico del Gobierno nacional que encabezan Javier Milei y Luis Caputo, Manuali valoró la estabilización macroeconómica y la desregulación, aunque cuestionó el foco sectorial de las políticas actuales.

"Está muy enfocado a petróleo, gas, minería y campo, pero en realidad ese es el 20% de los sectores en Argentina; hay un 80% de otros sectores que hacen la diversidad de la Argentina", afirmó.

Sobre el esquema previo a 2023, fue crítico. "El anterior sistema no era sustentable. El país le tiene que ingresar más dinero de lo que gasta, a una empresa le pasa lo mismo, a una familia le pasa lo mismo", sostuvo. De todos modos, pidió correcciones en el corto plazo: "La macro está estabilizada o en ese proceso, pero tenemos que hacer un trabajo a nivel micro, ahí hay que hacer algún tipo de ajuste de sintonía fina".

Manuali precisó que la UIC todavía no llevó a la mesa con el Gobierno provincial un pedido puntual de baja de impuestos. "No fuimos con una agenda porque una de las propuestas de la UIC no es simplemente ir a quejarnos, bájame este impuesto y bájame este otro; vamos a argumentar propuestas y generar alternativas, es la manera de trabajar de manera propositiva", explicó.

El dirigente insistió en la necesidad de un acuerdo fiscal entre los tres niveles de gobierno. "Si no hay un acuerdo de esa reforma tributaria a nivel general, va a ser muy difícil, porque las provincias y los municipios también defienden los impuestos que cobran para poder afrontar los servicios", advirtió.

También marcó la urgencia del reclamo. "No tenemos el tiempo de la política para esperar las próximas elecciones. Tenemos que generar el equilibrio político, porque las empresas van a necesitar eso de manera rápida", señaló, en alusión al comicio provincial y nacional del calendario electoral.

Manuali cerró con una advertencia sobre el impacto social de la falta de acuerdo. "Vamos a tener que lograrlo porque va a ser la única manera de bajarle la presión tributaria de una vez por todas a este país. Si no, vamos a llegar de vuelta a algún tipo de crisis, porque si no hay trabajo la gente tiene que vivir", cerró.

La UIC anticipó que terminará de definir en las próximas semanas su agenda de trabajo con el Gobierno provincial, que incluirá tanto reclamos hacia el Estado como compromisos internos del sector industrial.

Nota Juan Bernaus y Julieta Fantini en Punto a Punto radio 90.7 FM