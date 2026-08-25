Paro universitario en Córdoba: “Hoy un docente necesitaría un 34% de aumento para tener el salario de2023”

En el marco del paro universitario previsto para los días 27 y 28, la secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), Leticia Medina, cuestionó la situación salarial y presupuestaria de las universidades públicas. En una entrevista con Punto a Punto Radio, sostuvo que un docente o no docente de la Universidad Nacional necesitaría hoy un 34% de aumento para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.

Medina también advirtió que el presupuesto destinado al sistema universitario se encuentra en uno de sus niveles más bajos del siglo XXI y señaló que el conflicto continuará, al menos, hasta la próxima convocatoria paritaria del 1 de septiembre.

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Según explicó Medina, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios supera el 20%. “Para tener ese salario de 2023, hoy necesitaría un docente o no docente de la Universidad Nacional un 34% de aumento”, sostuvo. Además, vinculó ese porcentaje con la Ley de Financiamiento Universitario, que, según explicó, establece la obligación de recomponer los salarios.

Medina remarcó que “es lo que nosotros podemos reclamar legítimamente porque es lo que la ley obliga al gobierno a restituir en función de esa caída de salario”, afirmó.

Menos presupuesto

La dirigente también cuestionó el nivel de financiamiento destinado a las universidades públicas. Según explicó, ADIUC realiza un seguimiento junto con el Observatorio del Salario y el Presupuesto Universitario, integrado por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

De acuerdo con el análisis mencionado por Medina, el presupuesto universitario se encuentra entre los más bajos del siglo XXI. “Desde la crisis del 2001-2002, no teníamos una caída del presupuesto para el sistema universitario tan profunda como la que estamos registrando en este momento”, señaló.

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La dirigente sostuvo que el financiamiento previsto para el sistema de educación superior, equivalente al 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI), actualmente se ubica por debajo del 1%. También cuestionó la subejecución presupuestaria y la diferencia entre los fondos planificados, ejecutados y efectivamente transferidos.

Medina afirmó que el Gobierno nacional tampoco habría cumplido con todos los acuerdos alcanzados con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a las universidades públicas argentinas.

En particular, señaló que “no se han cumplido los acuerdos que acaba de firmar el gobierno con el CIN, el 10 de junio, con el Consejo de Rectores, de transferir 20% de aumento para gastos de funcionamiento en el marco de la ley de financiamiento. Eso no se transfirió.”

La dirigente también cuestionó los anuncios oficiales sobre los recursos destinados a las universidades. Según explicó, los montos generales pueden generar confusión porque el sistema comprende más de 60 universidades públicas, además de institutos de investigación asociados.

La próxima paritaria

El gremio tiene puesta la mirada en la convocatoria paritaria del 1 de septiembre, a la que llegará con reclamos pendientes del acuerdo firmado en junio. Medina sostuvo que el sector no pretende retomar la discusión desde cero, sino plantear el incumplimiento de compromisos previos y reclamar una recomposición salarial. “El conflicto no está cerrado para nada, ni siquiera está encaminado”, advirtió.

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La secretaria general de ADIUC señaló que esperan que en esa reunión el Gobierno presente una propuesta para recomponer los salarios en un 34%, en línea con el porcentaje que el gremio considera necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Entrevista realizada en el programa de radio “Decilo como es” con Patricio Luján.