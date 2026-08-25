Los números que explican el mal momento de Talleres: 7 técnicos, 25 refuerzos y apenas 17 triunfos en 66 partidos

El empate 2 a 2 ante Rosario Central en el estadio Mario Alberto Kempes volvió a poner a Jorge Sampaoli en el centro de las críticas de los hinchas de Talleres. Los cuestionamientos, sin embargo, no se limitaron al entrenador: también apuntaron contra el presidente Andrés Fassi por el presente deportivo del equipo.

El panorama también quedó reflejado en la tabla. Talleres marcha último en la Zona A, con apenas una victoria en seis fechas, y todavía no logra encontrar la regularidad necesaria para salir del fondo.

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Para dimensionar el momento que atravesó la “T”, los números del último año y medio mostraron una marcada inestabilidad. En ese período, Talleres disputó 66 partidos, ganó 17, empató 22 y perdió 27, con un 37% de efectividad.

La falta de resultados estuvo acompañada por los constantes cambios en la conducción del plantel. Durante ese lapso pasaron siete técnicos, aunque tres de ellos lo hicieron como interinos y uno ni siquiera llegó a debutar.

25 refuerzos y ninguno desde el primer día de pretemporada

Otro de los datos, publicados por Mauricio Coccolo, marcó el período que estuvo relacionado con la conformación del plantel. Talleres incorporó 25 refuerzos, pero ninguno estuvo presente desde el primer día de la pretemporada.

Además, 13 de esas 25 incorporaciones llegaron cuando el campeonato ya había comenzado, es decir, más de la mitad de los futbolistas que se sumaron al equipo lo hicieron con la competencia oficial en marcha.

El dato expuso una constante en la planificación de los últimos mercados de pases: pese a la cantidad de incorporaciones, el cuerpo técnico no contó con ninguno de los refuerzos desde el inicio de los trabajos de preparación.

Las rachas que profundizaron el mal momento

Los resultados también dejaron dos períodos especialmente negativos. Entre enero y septiembre de 2025, Talleres ganó apenas cuatro de 33 partidos disputados.

La situación volvió a repetirse durante 2026. Entre abril y agosto, el conjunto albiazul consiguió solamente un triunfo en diez encuentros.

Así, el balance del último año y medio reunió los principales números de la crisis deportiva: 66 partidos, apenas 17 victorias, siete entrenadores y 25 incorporaciones que no realizaron la pretemporada completa desde su primer día.

El empate frente a Rosario Central volvió a encender los cuestionamientos en el Kempes, pero el presente de Talleres no quedó explicado únicamente por el último resultado. Los números acumulados durante los últimos 18 meses mostraron una sucesión de malos resultados, cambios de entrenadores y refuerzos que se incorporaron con la preparación o la competencia ya iniciadas.

Sampaoli desmintió haber presentado su renuncia en Talleres

En medio de los cuestionamientos por el presente del equipo, Sampaoli negó que hubiera puesto su renuncia a disposición de la dirigencia. El entrenador también explicó por qué decidió no brindar la conferencia de prensa luego de la derrota frente a Gimnasia de Mendoza.

“Estaba con mucho dolor, porque este grupo de jugadores no mereció ese partido. Nosotros trabajamos mucho para jugar de la forma que el equipo jugó. Entonces comunicarme en ese momento me parecía irrespetuoso de cara a mis futbolistas”, explicó.

Ante la consulta concreta sobre si había presentado su dimisión, el técnico descartó esa posibilidad: “No presenté ninguna renuncia. No, si no no estaría acá”.

Sampaoli sostuvo además que su intención continuó enfocada en encontrar respuestas futbolísticas para revertir el presente del equipo. “Tengo un largo recorrido en el fútbol y lo que vine a hacer acá es intentar trabajar todos los días para ayudar a este equipo. Por mi cabeza pasa ver cómo puedo hacer para mejorar la condición de un equipo que tiene una determinada característica”, afirmó.