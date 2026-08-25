El ajuste en rutas nacionales golpeó a Córdoba: el gasto cayó de $115.900 millones a $32.900 millones

El gasto destinado a las rutas nacionales en Córdoba cayó 72% en términos reales entre 2023 y 2025. En ese período, los recursos ejecutados por Vialidad Nacional en la provincia pasaron de $115.900 millones a $32.900 millones, según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El ajuste posicionó a Córdoba entre las provincias que registraron las mayores reducciones del gasto vial durante ese período. La caída se produjo mientras la red nacional atraviesa un proceso de deterioro y el Gobierno nacional redujo de manera significativa los recursos destinados a Vialidad.

La comparación realizada por ACIJ toma los valores a precios de 2026 para descontar el efecto de la inflación y permitir una medición en términos reales. En Córdoba, el gasto ejecutado pasó de $115.900 millones en 2023 a $32.900 millones en 2025.

Con 12 cuotas y lugares más chicos: Cómo hace Palazzo para seguir haciendo shows masivos

La reducción alcanza el 72% y ubica a la provincia apenas por debajo de las mayores caídas registradas en el país. Buenos Aires y Chubut encabezaron el ajuste, con descensos cercanos al 85%. Luego aparecen Chaco, con una caída del 83%; Formosa, con 77%; Santa Fe, con 73%; y Córdoba, con 72%.

Los datos de 2023 y 2025 corresponden a gasto efectivamente ejecutado, por lo que permiten una comparación directa entre ambos períodos. Para 2026, en cambio, las cifras disponibles corresponden al presupuesto vigente y todavía pueden modificarse.

El recorte en la provincia se da en un contexto de fuerte reducción del presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Para 2026, el organismo dispone de unos $563.000 millones, un 79% menos en términos reales que en 2023.

Según la serie histórica reconstruida por ACIJ, se trata del nivel más bajo de recursos destinados a Vialidad desde al menos 1995. Natán Spollansky, integrante de Justicia Distributiva de la organización, explicó que los registros actuales representan los niveles más bajos de la serie.

La fiscal de la causa por grooming y abuso sexual descartó una red organizada: "estamos hablando de violaciones individuales"

La reducción también alcanza específicamente al mantenimiento de las rutas. El programa de Mantenimiento en Rutas Nacionales pasó de contar con $828.000 millones a precios actuales en 2023 a $333.000 millones en 2025. Para 2026 tiene asignados $248.000 millones.

Qué pasa con las rutas

El menor nivel de inversión se produce mientras aumenta el deterioro de la red vial nacional. Según datos de la DNV recopilados y procesados por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), el 57,5% de los kilómetros relevados se encuentra en estado malo o regular.

Del total medido, el 31,8% está calificado como malo y el 25,7% como regular. En tanto, el 42,4% figura en buenas condiciones. La medición no abarca la totalidad de la red: el Índice de Estado alcanza al 49% de los 40.643 kilómetros que componen las rutas nacionales.

Paro universitario en Córdoba: “Hoy un docente necesitaría un 34% de aumento para tener el salario de 2023”

A nivel general, los indicadores también muestran un deterioro en los últimos años. Los kilómetros considerados en mal estado pasaron del 23% en 2022-2023 al 31,8% en 2024-2025, mientras que los tramos en buen estado bajaron del 55% al 42,4%.

Menos recursos para obras

El ajuste también se refleja en la cantidad de proyectos que cuentan actualmente con financiamiento. Según Fepevina, de los 179 proyectos que tenían partidas previstas originalmente para 2026, 112 quedaron con un crédito vigente de apenas $1 o directamente en cero.

Además, al 31 de julio Vialidad había devengado el 32,6% de su presupuesto vigente y pagado el 29,8%, pese a que ya había transcurrido el 58,3% del año. Patricia Mazzitelli, representante de Fepevina, calificó la situación como “el peor desmantelamiento y vaciamiento de los últimos años” y sostuvo que prácticamente no existen obras en ejecución por falta de pagos.