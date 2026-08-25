Créditos: qué miran los argentinos antes de endeudarse y cuál es el factor que más pesa

A la hora de tomar un crédito, los argentinos parecen tener cada vez más claro que el financiamiento no se reduce al valor de una cuota mensual. El costo total de la operación y la tasa de interés son los principales factores que se tienen en cuenta antes de asumir una deuda, según un relevamiento elaborado por Focus Market.

El estudio muestra que el 38,19% de los encuestados señala al Costo Total del Crédito (CTC) como el primer elemento que observa, mientras que el 28,92% se concentra en la tasa de interés. De esta manera, ambos conceptos reúnen más del 67% de las respuestas y evidencian que el precio efectivo del financiamiento es el principal criterio para decidir.

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En un segundo escalón aparece el valor de la cuota mensual, mencionado por el 13,80% de los participantes. Le sigue la posibilidad de adelantar cuotas o cancelar anticipadamente el crédito, con 9,64%. En cambio, la cantidad de cuotas (4,73%), los requisitos de acceso (3,02%) y la rapidez de otorgamiento (1,51%) tienen una incidencia mucho menor.

El costo pesa más que la facilidad de acceso

Los resultados muestran así un consumidor que, antes de endeudarse, prioriza cuánto terminará pagando por encima de la comodidad o la velocidad con la que puede obtener el dinero. La facilidad de aprobación, la cantidad de trámites o la posibilidad de acceder rápidamente al financiamiento quedan relegadas frente al impacto que tendrá la deuda sobre los ingresos.

En este escenario, el análisis de la capacidad de repago adquiere una importancia central. "Tomar un crédito no debería evaluarse solamente por la tasa o por el monto de la cuota, sino fundamentalmente por la capacidad de repago", explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

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El especialista planteó que antes de asumir una deuda es necesario analizar qué proporción de los ingresos quedará comprometida, la estabilidad de esos ingresos, el plazo del financiamiento y si la tasa será fija o variable. También consideró relevante contemplar la inflación esperada y la evolución del costo de vida durante todo el período del crédito.

La pregunta, según Di Pace, no debería limitarse a si una persona puede pagar la cuota en el momento de tomar el préstamo, sino si podrá sostenerla durante todo el plazo, incluso ante eventuales cambios en sus ingresos o en las condiciones económicas.

Menos intereses, la prioridad al elegir

El relevamiento también indagó específicamente cuáles son los atributos que más valoran los consumidores al momento de elegir entre distintas alternativas de crédito. Allí, nuevamente, el costo financiero aparece ampliamente por encima del resto.

El 61,86% de los encuestados afirmó que lo más importante es pagar la menor cantidad de intereses posible. La diferencia con el segundo factor es significativa: el 14,62% prioriza que la cuota sea baja, mientras que el 10,59% considera fundamental que el crédito sea otorgado por una entidad de confianza.

Más atrás aparecen quienes buscan tener pocas cuotas, con el 7,42%. Apenas el 2,75% considera determinantes tanto la rapidez de aprobación como la cantidad de requisitos necesarios para acceder al financiamiento.

La fotografía que surge del relevamiento es, por lo tanto, la de un consumidor especialmente sensible al costo del endeudamiento. Tanto al analizar las condiciones de un préstamo como al comparar distintas alternativas, la cantidad de intereses que deberá pagar termina siendo más relevante que la rapidez o facilidad para obtener el dinero.

Esto adquiere particular relevancia en un contexto en el que los hogares deben administrar con mayor precisión sus ingresos y compromisos financieros. Una cuota que resulta accesible en el corto plazo puede convertirse en una presión sobre el presupuesto si el nivel de endeudamiento crece o si los ingresos pierden previsibilidad.

Mora y el desafío de sanear la deuda

Desde Focus Market advierten que el comportamiento de los consumidores frente al crédito también debe analizarse en relación con la evolución de la mora. Para Di Pace, el desafío no pasa solamente por reestructurar las deudas existentes, sino también por mejorar las condiciones bajo las cuales se genera nuevo financiamiento.

"Reducir la mora es fundamental para sanear el sistema financiero, pero no alcanza con refinanciar o reestructurar las deudas", sostuvo el director de la consultora.

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En ese sentido, planteó que una eventual mejora del stock de deuda de hogares y empresas puede resultar insuficiente si el costo de financiamiento continúa siendo elevado. Con cuotas que siguen presionando sobre los ingresos, el riesgo es que los problemas de incumplimiento vuelvan a aparecer.

La advertencia apunta a la necesidad de abordar simultáneamente dos variables: la calidad del stock de deuda existente y el costo de los nuevos créditos. Una reducción de la mora basada exclusivamente en refinanciaciones podría postergar el problema si las condiciones de financiamiento continúan generando una carga elevada sobre los ingresos. "La salida sostenible requiere atacar las dos variables al mismo tiempo: mejorar la calidad del stock de deuda y reducir el costo del nuevo financiamiento", afirmó Di Pace.

Los datos de Focus Market muestran, en definitiva, que los consumidores ya están poniendo el foco precisamente allí: antes de mirar cuántas cuotas tendrán, qué tan rápido pueden obtener un préstamo o qué requisitos deben cumplir, la mayoría busca saber cuánto terminará costando realmente el crédito y qué impacto tendrá sobre sus ingresos. En un escenario de mayor atención sobre el endeudamiento, el precio del financiamiento se consolida como la variable decisiva.