Inteligencia Artificial y asistencia vehicular: cómo funciona la nueva propuesta de Wayla

Wayla presentó su propuesta en el IBM Client Center de Buenos Aires, durante un encuentro junto a IBM que reunió a representantes de compañías aseguradoras argentinas. La empresa apunta a intervenir sobre una actividad que todavía utiliza procesos manuales, múltiples intermediaciones y sistemas fragmentados.

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La particularidad de la propuesta es que la Inteligencia Artificial no fue incorporada como una herramienta adicional a una operación existente, sino que forma parte del diseño de Wayla desde su origen. El sistema combina agentes especializados de IA, automatización, comunicaciones, geolocalización y reglas de negocio para intervenir en las diferentes etapas de una asistencia. Puede interpretar el pedido inicial, registrar el caso, validar información, asignar un prestador y realizar el seguimiento hasta la resolución.

“Nuestra pregunta inicial fue muy sencilla: si hoy tuviéramos que crear desde cero una empresa de asistencia, teniendo disponible toda la tecnología actual, ¿volveríamos a construirla alrededor de grandes estructuras de call center y procesos manuales? Nuestra respuesta fue no. Wayla nació a partir de esa decisión”, explicó Diego Ghione, CTO de la compañía.

El contacto con el usuario puede realizarse mediante WhatsApp o una llamada telefónica, sin necesidad de descargar una aplicación. Entre las prestaciones presentadas se encuentra una primera respuesta telefónica en menos de tres segundos y el seguimiento de la asistencia en tiempo real.

Qué cambia

El modelo busca modificar la experiencia de los distintos actores que participan de una asistencia. Para los usuarios, la propuesta apunta a reducir los tiempos de espera y la incertidumbre que aparece frente a un inconveniente con el vehículo.

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Para los prestadores, la herramienta permite gestionar las asignaciones y mejorar la productividad. En tanto, las compañías pueden acceder a información en tiempo real sobre las operaciones, con mayor capacidad de seguimiento y control. La propuesta se apoya en cuatro conceptos: eficacia, eficiencia, economía y transparencia. La automatización alcanza procesos como la atención, el registro de casos, la asignación y el control de los servicios.

La presentación de Wayla se produjo frente a representantes de la industria aseguradora, un sector en el que la gestión de asistencias involucra a usuarios, compañías y redes de prestadores. La empresa también participó de Expoestrategas 2026, donde continuó difundiendo su modelo y su visión sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en las operaciones empresariales.

Durante ese encuentro, Ghione expuso sobre la posibilidad de pasar de una lógica en la que las empresas simplemente incorporan IA a procesos existentes hacia otra en la que las operaciones son diseñadas desde el comienzo alrededor de estas tecnologías.

Un desarrollo argentino

Wayla fue desarrollada dentro del ecosistema de Global ThinkTechnology, compañía argentina con más de 22 años de experiencia en soluciones tecnológicas.

El proyecto integra herramientas desarrolladas en áreas como comunicaciones, geolocalización, automatización, software e Inteligencia Artificial. Su primera aplicación está enfocada en la asistencia vehicular, aunque la compañía plantea su desarrollo desde una perspectiva más amplia sobre la transformación de la industria de las asistencias.

Dato que falta para una nota más completa: el material no aporta cifras sobre inversión, cantidad de usuarios o asistencias gestionadas, fecha exacta de lanzamiento comercial, cantidad de empleados, clientes concretos, facturación, alcance geográfico ni proyecciones de crecimiento. Esos datos servirían para darle una dimensión más empresarial y periodística al desembarco de Wayla.