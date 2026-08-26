Gvozdenovich y Jure arrancaron con fuerza la campaña y la pelea por el rumbo de la UCR hacia 2027

La campaña para la interna de la UCR cordobesa del próximo 20 de septiembre arrancó con fuerza y dejó en claro que la disputa excederá la renovación de los cargos partidarios. Matías “el Ruso” Gvozdenovich, por Generación X, y Juan Jure, por Más Radicalismo, ya salieron a buscar votos para quedarse con la conducción del Comité Provincia, en una pelea que vuelve a poner en primer plano las diferencias sobre el perfil que deberá adoptar el radicalismo rumbo a 2027.

En paralelo al despliegue territorial, ambos espacios libran otra batalla en la mesa jurídica, con impugnaciones cruzadas sobre las listas que competirán en las urnas, mientras se agita un conflicto que puede terminar en el juzgado federal con competencia electoral de Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Pero el eje político de la interna empieza a quedar definido: mientras el sector referenciado en Rodrigo de Loredo apuesta a consolidar una conducción alineada con una estrategia de recuperación del poder provincial, la alianza opositora encabezada por Ramón Mestre busca disputar ese rumbo y reposicionar al partido desde una identidad propia.

Gvozdenovich apunta contra el PJ

El oficialismo partidario, nucleado en Generación X, intensificó el despliegue territorial de Gvozdenovich. El jefe de la bancada radical en la Unicameral inició su recorrida por el interior —con una parada clavee en San Francisco, el pago chico de Martín Llaryora— y profundizó luego las visitas a comités locales y de seccionales de la ciudad de Córdoba.

El mensaje de campaña del halcón radical es directo y tiene como principal destinatario al poder que habita El Panal: “desperonizar el radicalismo”. La consigna funciona, además, como una definición sobre la interna y como una crítica explícita al espacio de Mestre, Jure y sus aliados de la Tercera Vía.

“El primer paso para gobernar Córdoba es desperonizar nuestro partido”, afirmó Gvozdenovich, quien cuenta con el respaldo sin fisuras de los núcleos internos que integran Generación X.

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El dirigente radical endureció todavía más el discurso al hablar ante la tropa. “Basta de negociadores seriales. Basta de infiltrados. Es tiempo de volver a ser UCR de verdad”, sostuvo, en una acusación que apunta a lo que considera una intromisión del PJ en la interna del radicalismo.

Con una gorra con la leyenda “desperonizar al radicalismo” y una campera roja con el escudo partidario, el postulante oficialista profundizó el tono de confrontación. “Hay radicales que nos traicionaron y nos quieren seguir traicionando para quedarse con el partido porque Llaryora nos tiene miedo. Esta elección que viene el 20 de septiembre es por nuestra identidad”, sentenció.

El mensaje tiene una segunda dimensión: proyectar la interna hacia 2027. “Esto es apenas el comienzo de una nueva generación que no piensa transar con el peronismo y que está dispuesta a construir una alternativa real para gobernar Córdoba”, arengó el dirigente boina blanca, al presentar la elección interna como el primer escalón de una estrategia mayor para recuperar el poder provincial.

Gvozdenovich, además, ratificó su respaldo a De Loredo como candidato a gobernador y planteó la construcción de un frente amplio para enfrentar al peronismo. “En Córdoba, con Rodrigo de Loredo candidato, más los que se quieran sumar al proyecto”, declaró a Perfil Córdoba, en su edición papel.

La definición también busca marcar una frontera con La Libertad Avanza. “No tengo relación con La Libertad Avanza, no hablo con ellos. Hablo con los correligionarios”, afirmó, en una señal de autonomía frente al espacio libertario y a la discusión que atraviesa a la oposición cordobesa.

La oposición de Mestre y Jure

En la otra vereda, Más Radicalismo puso en marcha su campaña con la presentación de sus candidatos en el Comité Ramón Bautista Mestre de la Capital. En el cónclave opositor, Ramón Mestre, candidato a delegado al Comité Nacional, buscó disputar el sentido político de la interna y reivindicó una UCR con identidad propia, con una mirada crítica tanto sobre el peronismo provincial como sobre el escenario nacional.

“Seguimos trabajando por un radicalismo que tenga identidad partidaria y que no baje ninguna de sus banderas. Nuestro espacio representa la defensa de la educación y la salud pública; que contenga y no excluya”, afirmó el exintendente.

Mestre también fijó posición sobre el rol del Estado, una de las discusiones que atraviesan al radicalismo frente al gobierno de Javier Milei. “Creemos en un Estado equilibrado: ni desguazado, ni superpoblado como botín político. Un Estado que haga realidad el equilibrio fiscal, pero con la gente adentro”, señaló.

En ese marco, enumeró las políticas que, según planteó, deberían formar parte de la agenda radical: jubilados, infancias, discapacidad, primer empleo y acompañamiento a quienes buscan emprender. El planteo funciona como una diferenciación frente a las posiciones más cercanas al ideario libertario y busca recuperar para la UCR un espacio propio dentro de la oposición.

Mestre también apuntó contra Llaryora. “A nivel provincial, vemos un gobierno cansado, con síntomas de fatiga, organizando su retirada”, afirmó. Y cuestionó el aumento de impuestos y tarifas, además del funcionamiento de los servicios públicos.

Gvozdenovich y Jure se cruzan por el modelo de partido, Milei, el PJ y la estrategia en 2027

Jure, por su parte, eligió un discurso más anclado en la identidad partidaria y en la recuperación de la militancia. “El radicalismo es también nuestra casa, un lugar que ha atravesado nuestras vidas y que forma parte de lo que somos”, expresó.

El candidato a presidir el Comité Provincia sostuvo que el desafío consiste en recuperar el protagonismo de la UCR. “Vamos a poner hasta la última gota de sudor para hacer el intento de poner al radicalismo de pie”, afirmó.

La apelación de Jure también estuvo dirigida a las nuevas generaciones. “Lo vamos a hacer por aquellos hombres y mujeres que construyeron nuestra identidad y nos enseñaron lo que significa ser radicales, pero fundamentalmente por los jóvenes, porque tenemos la responsabilidad de abrirles el camino y ofrecerles un partido que vuelva a ser una herramienta para construir un futuro mejor”, resaltó.

Una interna en clave 2027

La composición de las listas refleja la magnitud de la disputa. Gvozdenovich encabeza la nómina de Generación X para el Comité Provincia, acompañado en Capital por Miguel Nicolás. Entre los nombres propuestos para el Comité Nacional aparecen Marcos Ferrer, Javier Bee Sellares y Soledad Carrizo.

Más Radicalismo lleva a Juan Jure como candidato a presidir el Comité Provincia, secundado por Cristina Giorcelli y Franco Jular. En Capital, el mestrista Pablo Farías, actual presidente del Comité Capital, buscará retener la conducción de la UCR en la ciudad. Mestre es el primer candidato a delegado al Comité Nacional.

Ante este escenario, la interna definirá quién conducirá formalmente el partido, pero también exhibe dos concepciones sobre el futuro del radicalismo con tonada: una que busca consolidar la línea de De Loredo, endurecer la confrontación con el peronismo y construir una alternativa competitiva hacia 2027; y otra que reclama recuperar autonomía, identidad partidaria y una posición de rechazo a una alianza con La Libertad Avanza.

La pelea por la conducción partidaria es, en definitiva, la primera estación de una disputa mucho más amplia por el dominio de la lapicera, el territorio y la capacidad de ordenar al radicalismo cordobés para la batalla por el poder provincial en 2027.