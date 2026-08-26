Lo mataron de una pedrada en Córdoba: solicitaron elevar el caso a juicio

Un adolescente de 17 años y un joven de 21 irán a juicio por el crimen de Dominic Mateo Cuello, un muchacho que murió al recibir una pedrada en la cabeza mientras circulaba en moto en la ciudad cordobesa de Villa Dolores.

La Fiscalía de Instrucción de esa localidad, a cargo de Analía Gallaratto, solicitó la elevación a juicio para los dos acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, al tiempo que, en el caso del mayor de edad, se agrega el agravante de la participación del menor de edad.

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El caso

Durante la madrugada del 24 de febrero, el implicado de 21 conducía una motocicleta y era acompañado por el otro sujeto de 17 cuando perseguían a las víctimas en el barrio Las Encrucijadas.

Según la instrucción, el menor de edad habría utilizado una honda de armamento artesanal con doble goma de suero para lanzar con fuerza una piedra que impactó en la cabeza de Cuello, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico con hematoma epidural que derivó en su deceso ocurrido dos días después, el 26 de febrero.

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Detenido

Además, el hecho no ocurrió durante un intento de robo, sino que el desencadenante habría sido un conflicto previo entre los protagonistas.

El mayor de edad espera el debate detenido con prisión preventiva y el adolescente se encuentra bajo privación cautelar de libertad.