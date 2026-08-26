Alivio Cordobés: quiénes podrán refinanciar sus deudas, cuáles son los requisitos y cómo acceder

Martín Llaryora enviará a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley "Alivio Cordobés", una iniciativa que busca dar un respiro a miles de familias endeudadas mediante un esquema de refinanciación con una tasa nominal anual del 35%, cuotas más accesibles y plazos de hasta 48 meses.

El programa apunta a quienes tienen deudas bancarias en mora y pretende facilitar su regularización para que puedan recuperar el acceso al crédito.

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Según explicó el ministro de Comunicación de la Provincia, Daniel Pastore, en diálogo con Cadena 3, el proyecto toma como referencia una experiencia implementada en la Ciudad de Buenos Aires y busca dar respuesta al fuerte crecimiento de la morosidad en Córdoba. "Lo que entiende el gobernador es que hay un problema y tenemos que intentar dar una solución, dar un alivio", sostuvo el funcionario.

Quiénes podrán acceder al programa

El beneficio estará destinado a personas que cumplan una serie de condiciones económicas y patrimoniales que serán definidas por la reglamentación de la ley.

En principio, podrán acceder quienes:

- Tengan domicilio en la provincia de Córdoba.

en la provincia de Córdoba. - Registren deudas bancarias en situación 2 (hasta 90 días de mora) o situación 3 (entre 90 y 180 días de atraso).

- Cumplan con los límites de ingresos y patrimonio previstos por el programa.

previstos por el programa. - No tengan deudas originadas en juegos de azar , ya que esos casos quedarán excluidos.

, ya que esos casos quedarán excluidos. - Además, el plan permitirá unificar distintos créditos o deudas dentro de una misma entidad financiera para convertirlos en una única cuota mensual.

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Tasa del 35% y hasta 48 cuotas

La propuesta establece una tasa nominal anual del 35%, con un plazo de devolución que no será inferior a 24 meses y podrá extenderse hasta 48 cuotas.

"Estamos hablando de una tasa anual que está más o menos en línea con la inflación anual, apenas dos o tres puntos por encima; una tasa real positiva", explicó Pastore.

El ministro remarcó que hoy esa tasa representa aproximadamente la mitad de lo que cobran muchas entidades para refinanciar deudas.

Cómo funcionará el programa

Según explicó Pastore, el mecanismo consiste en una reducción específica de la carga tributaria para que los bancos puedan ofrecer tasas considerablemente menores.

"No hay una inversión económica del Estado. Se trata de un programa que utiliza una disminución de Ingresos Brutos para generar condiciones de refinanciación con tasas de hasta el 35%", afirmó.

La iniciativa invita tanto al Banco de Córdoba como a las entidades privadas a adherirse voluntariamente.

"El Estado resigna parte de la carga impositiva, los bancos resignan parte de su rentabilidad y las familias aportan su compromiso real de pago. De eso se trata el programa", resumió.

Más de 738.000 cuentas bancarias presentan mora en Córdoba

Pastore explicó que actualmente existen 738.000 cuentas bancarias en situación 2 y situación 3 sobre un total cercano a 3,8 millones de cuentas en Córdoba.

Aclaró, además, que esa cifra no representa la cantidad de personas endeudadas, ya que un mismo cliente puede tener más de una cuenta bancaria.

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"No le corresponde al Gobierno discutir qué generó esta situación de endeudamiento, pero sí entendemos que hay un problema y debemos intentar dar una solución", afirmó.

Según el funcionario, regularizar esas deudas permitiría que miles de cordobeses vuelvan a acceder al crédito.

"Si una parte importante de esas personas regulariza su situación, volverán a tener acceso al crédito y eso ayudará a alimentar el consumo", señaló.

¿Habrá beneficios para quienes siempre pagaron?

Pastore aseguró que el Gobierno provincial trabaja en un esquema específico para reconocer a los contribuyentes cumplidores.

"El gobernador tiene una preocupación por este tema y en los próximos días habrá novedades para los usuarios del sistema crediticio cordobés que tiendan a algún tipo de reconocimiento", adelantó.