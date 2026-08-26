De los eventos tradicionales a las experiencias inmersivas: No Va Más Show lleva Las Vegas a las celebraciones

Cada vez más, los eventos buscan generar participación, interacción y momentos que trasciendan. En ese escenario, No Va Más Show desarrolla experiencias inspiradas en el universo de los casinos y ahora busca consolidarse como una productora integral.

La firma fue creada por Mauro Corral Ollier en 2010, luego de que una instancia laboral en Panamá le permitiera conocer de cerca un formato que todavía no estaba desarrollado en Argentina.

Alivio Cordobés: quiénes podrán refinanciar sus deudas, cuáles son los requisitos y cómo acceder

A su regreso, decidió invertir en sus primeras mesas de casino aun sin contar con contactos ni una cartera de clientes. “Fue una apuesta”, recuerda Corral Ollier, quien comenzó a construir el proyecto de manera progresiva y durante los siguientes 16 años fue incorporando nuevas herramientas y formatos como kermesse, carpas interactivas de juegos, circus, tarot en vivo y shows temáticos.

La propuesta actual busca recrear parte de la experiencia de Las Vegas y llevarla a distintos tipos de celebraciones. La dinámica comienza desde la recepción: los invitados reciben dólares personalizados con la imagen de los novios, del homenajeado o el logo de una empresa.

Con esos billetes pueden participar en mesas de ruleta, póker y blackjack, donde los crupiers los reciben y los convierten en fichas para comenzar a jugar. El objetivo es acumular la mayor cantidad de dólares posible para luego participar de una subasta interactiva con premios sorpresa.

“Buscamos que los invitados sean protagonistas”, explica el fundador. De esta manera, se convierte al público en parte activa del evento, con una dinámica que se adapta según se trate de un casamiento, un cumpleaños, una celebración corporativa, un lanzamiento de producto o una propuesta para un boliche.

Personalización como diferencial

Una de las características del modelo es que no existe un formato único de contratación. La empresa diseña cada propuesta a partir de las necesidades del cliente y se adapta a la identidad del evento.

Ese esquema también determina la estructura operativa. Para cada trabajo se conforma un equipo según las características del encuentro, con coordinadores, crupiers, animadores y personal de apoyo.

Así, la compañía trabaja con presupuestos a medida, determinados por la escala y las necesidades. Para Corral Ollier, uno de los principales cambios del mercado está en la valoración de las experiencias personalizadas. “Hoy tanto empresas como particulares buscan que se generen recuerdos memorables”, asegura.

Lo mataron de una pedrada en Córdoba: solicitaron elevar el caso a juicio

En ese contexto, la tendencia hacia las propuestas temáticas abre nuevas oportunidades para proveedores especializados. La ambientación, la gastronomía y el entretenimiento pueden integrarse bajo un mismo concepto para generar una experiencia más completa y diferenciada.

Después de 16 años de recorrido, No Va Más Show busca aprovechar ese cambio de comportamiento para dar un nuevo paso en su modelo de negocios. La estrategia apunta a consolidarse como una productora integral, ampliar su presencia en otras ciudades y fortalecer especialmente el segmento corporativo. “Queremos crecer de forma sostenible, sin perder la calidad que nos caracteriza”, concluye Corral Ollier.