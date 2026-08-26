Quién es Cejas Bustamante, el policía detenido en la causa por abuso sexual y grooming en Villa de María del Río Seco

La investigación por presunto abuso sexual y grooming contra adolescentes en Villa de María del Río Seco incorporó entre los imputados a Juan Cruz Cejas Bustamante, un efectivo de la Policía de Córdoba que quedó detenido por disposición de la fiscal Analía Cepede.

El caso se inició tras el hallazgo de conversaciones de contenido sexual en el teléfono de una adolescente de 14 años y, desde entonces, el análisis de celulares, mensajes y testimonios permitió identificar nuevos sospechosos.

Cejas Bustamante tiene 27 años. Al momento de su detención prestaba servicios en el Departamento Motos de la fuerza provincial, con funciones en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con la información publicada por el propio efectivo en sus redes sociales, ingresó a la fuerza en septiembre de 2025. Además, es oriundo de Sebastián Elcano y pertenece al escalafón más bajo de la Policía provincial, indicaron fuentes del caso.

Tras ser detenido fue trasladado a la cárcel de Bouwer, donde permanecerá alojado mientras espera ser indagado por la fiscal.

De qué está acusado

La fiscal Analía Cepede lo imputó por los presuntos delitos de grooming y abuso sexual con acceso carnal.

Según la investigación, el policía habría mantenido conversaciones con al menos una de las adolescentes mediante WhatsApp con el objetivo de obtener imágenes de contenido sexual a cambio de dinero.

La pesquisa también sostiene que parte de los adultos investigados habría contactado a las menores a través de redes sociales para solicitarles fotografías íntimas, mientras que otros habrían concretado encuentros presenciales.

Cómo comenzó la investigación

La causa se originó hace varios meses durante la búsqueda del paradero de una adolescente de 14 años. Cuando los investigadores accedieron a su teléfono celular encontraron chats, audios e imágenes de contenido sexual intercambiados con hombres mayores de edad.

La fiscal de la causa por grooming y abuso sexual descartó una red organizada: "estamos hablando de violaciones individuales"

Hasta el momento se investigan tres víctimas, una adolescente de 14 años y dos de 15, aunque la fiscalía también analiza indicios sobre una posible cuarta víctima de 16 años.

Qué revelaron los celulares

El expediente avanzó a partir del contenido recuperado en los teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos.

En las primeras medidas judiciales fueron incautados al menos seis celulares, computadoras, otros dispositivos tecnológicos y un automóvil, elementos que permitieron reconstruir conversaciones, establecer vínculos entre los imputados e identificar personas que hasta ese momento no aparecían en la investigación.

Las declaraciones de las adolescentes y otros testimonios incorporados al expediente reforzaron esa reconstrucción y derivaron en nuevas detenciones.