El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.480 pesos y cotiza a 1.530 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.480.
- - Venta: $1.530.
Dólar Blue
- - Compra: $1.544
- - Venta: $1.576.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.538,61 para la compra, y $1.540,08 para la venta.
Este miércoles 26 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.480.
- - Venta: $1.540.
ICBC
- - Compra: $1.485.
- - Venta: $1.540.