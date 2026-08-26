Crecen las denuncias por deudas en Córdoba: Defensa del Consumidor advirtió un aumento de hasta el 40% en los reclamos

Las denuncias por problemas vinculados con deudas, tasas de interés y falta de información financiera crecieron entre un 30% y un 40% durante el último trimestre en Córdoba. Así lo confirmó el director de Defensa del Consumidor de la Provincia, Ariel Juri, quien explicó que la mayoría de los reclamos proviene de personas que desconocen el monto real de sus obligaciones o cómo se calcularon los intereses.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el funcionario sostuvo que el principal inconveniente detectado es la falta de información que reciben los consumidores al momento de contraer un préstamo o financiar consumos.

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"Ha aumentado en el último trimestre entre un 30 y un 40% la cantidad de denuncias", afirmó Juri.

El titular indicó que los bancos continúan siendo el sector con mayor cantidad de denuncias, aunque advirtió que las billeteras virtuales y las fintech comenzaron a ganar protagonismo entre las consultas vinculadas al sobreendeudamiento.

Según explicó, muchos usuarios llegan al organismo sin saber exactamente cuánto deben, cuántos préstamos tienen vigentes o cómo evolucionó la deuda luego de pagar únicamente el monto mínimo de la tarjeta de crédito.

"La herramienta número uno que tenemos para defender al usuario es la información", remarcó Juri, al recordar que la legislación obliga a las entidades financieras a informar con precisión el costo financiero total, la cantidad de cuotas, el monto final de la operación y todos los conceptos que integran la deuda.

Además, advirtió que cuando esa información no se brinda correctamente, las empresas pueden quedar en infracción a la Ley de Defensa del Consumidor.

El 90% de las deudas corresponde a gastos cotidianos

"Prácticamente el 90% es todo consumo, es decir, adquisición de bienes consumibles... pagos de servicios. La mayoría es todo consumo de la diaria", explicó.

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En ese sentido, descartó que existan, por ahora, reclamos vinculados con apuestas online o compras extraordinarias, como sí ocurrió en otros países durante grandes eventos deportivos.

Casi la mitad de los reclamos termina con acuerdos

Desde Defensa del Consumidor señalaron que la prioridad del organismo es resolver los conflictos mediante instancias conciliatorias antes de aplicar sanciones.

Actualmente, entre el 40% y el 50% de los expedientes iniciados en los últimos cuatro meses concluyeron con acuerdos entre consumidores y empresas, mientras que el resto continúa en trámite.

Juri explicó que previamente mantuvieron reuniones con bancos, billeteras virtuales y fintech para intentar reducir los conflictos antes de que lleguen a instancias sancionatorias.

"La idea es trabajar para servirle a la gente. No sirven expedientes acumulados ni aplicar multas si antes es posible alcanzar un acuerdo conciliatorio", concluyó el funcionario.