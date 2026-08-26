Crimen de Río Cuarto: la autopsia reveló de qué murió el jubilado en Córdoba

El resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Oscar Kowszyk confirmó que el jubilado, hallado muerto tras una semana desaparecido en la provincia de Córdoba, presentaba lesiones contusas y que su deceso fue por un paro cardiorrespiratorio traumático.

La Fiscalía 4 de Río Cuarto informó que, de acuerdo al informe preliminar de autopsia, se observan lesiones contusas en rostro y cabeza con elemento contundente, pero que ninguna fue identificada como la causante de su muerte, debido a que la pericia confirmó que falleció por un paro cardiorrespiratorio traumático.

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Cuál fue el resultado de la autopsia

De acuerdo con el parte dado a conocer por el Ministerio Público Fiscal provincial respecto a la data de la muerte, se indicó que se espera ampliar el informe con pericias en anatomía patológico y laboratorio sobre muestras extraídas por el médico forense.

Asimismo, el personal de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) ya trabaja en la causa a fin de profundizar la línea de investigación y motivos del crimen.

Acerca de los imputados, de 53 y 34 años, uno de ellos el dueño de la casa donde hallaron al jubilado, se supo que designaron abogado a la defensa pública y continúan alojados en el Establecimiento Penitenciario N°6.

Se espera que en los próximos días sean indagados por la fiscal Jael Arias Shocron por la presunta comisión del delito de homicidio simple contra Kowszyk, de 87 años.

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El caso

La causa inició el pasado lunes 17 de agosto cuando familiares del jubilado denunciaron su desaparición luego de haberlo visto por última vez el domingo 16 por la tarde.

El análisis de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, permitieron captar a Kowszyk ingresando ese domingo por la noche a una vivienda en la calle Buenos Aires 1073. En el video se lo ve entrar, pero nunca salir, por lo que se profundizó la pesquisa en dicho domicilio.

Tras la orden de allanamiento, la Policía encontró en el fondo del patio un cuerpo cubierto con una lona, con ropa que coincidía con la que el jubilado llevaba al momento de salir de su casa.

Fuente: NA.