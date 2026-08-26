Confirman el juicio por la muerte de César Darío Moreno en la cárcel de Bouwer: nueve penitenciarios enfrentan prisión perpetua

La Cámara de Acusación confirmó la elevación a juicio por la muerte de César Darío Moreno, ocurrida en 2023 en la cárcel de Bouwer, y rechazó los recursos presentados por las defensas de los 11 imputados. La causa ahora deberá ser sorteada para definir qué Cámara del Crimen llevará adelante el debate oral.

Así lo confirmó en Punto a Punto Radio (90.7 FM) el abogado querellante de la familia de la víctima, Luciano Mayer, quien destacó que la resolución dejó firme el avance del proceso judicial.

"La defensa planteó distintos recursos y fueron rechazados por la Cámara de Acusación. Lo que toca ahora es sortear Cámara del Crimen y que se lleve adelante el debate", explicó.

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El abogado precisó que nueve de los once acusados están imputados por el delito de tortura seguida de muerte, cuya única pena prevista es la prisión perpetua.

"Nueve de los once están imputados de tortura seguida de muerte, la expectativa de pena es prisión perpetua para cada uno de ellos", sostuvo.

"La única pena que prevé el delito es la de prisión perpetua", afirmó.

La responsabilidad atribuida a los médicos

Entre los imputados también se encuentran dos profesionales de la salud que prestaban funciones en el Servicio Penitenciario, entre ellos la psiquiatra Ana Laura Grassi.

"Consintieron esa situación. Estuvo dos días atado, recibiendo golpes sin recibir ningún tipo de asistencia, sin permitirle ir al baño siquiera", señaló.

El abogado recordó que, de acuerdo con la investigación, una pericia determinó que Moreno presentaba 66 golpes en distintas partes del cuerpo.

La reconstrucción del caso

Mayer relató que Moreno había ingresado al sistema penitenciario tras sufrir un brote psicótico y protagonizar un episodio en una panadería de Nueva Córdoba. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Bouwer, donde habría golpeado a un agente penitenciario.

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Según la querella, en lugar de recibir la atención médica correspondiente por su cuadro de salud mental, fue víctima de una represalia por parte de integrantes del Servicio Penitenciario.

"Lejos de contenerlo como correspondía, lo que se produjo fue prácticamente una venganza del servicio penitenciario: lo ataron, lo torturaron y lo golpearon", aseguró.

"Esta situación hizo que en el Gobierno y en la sociedad se encendiera una luz colorada y se implementara un protocolo de actuación ante estas situaciones", concluyó.