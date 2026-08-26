Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier cambió de abogado y volvería a declarar

Claudio Barrelier, acusado del femicidio de la adolescente Agostina Vega, cambió de abogado defensor. Asumió recientemente Carlos Miguel Argüello en reemplazo del asesor público, Jorge Cassini.

El nuevo letrado intentó tomar contacto personal con Barrelier, quien continúa detenido y aislado en la cárcel de Cruz del Eje; pero la entrevista no tuvo sus frutos por la situación de salud que atraviesa producto de las adicciones a las drogas. Por ese cuadro, recibe tratamiento médico psiquiátrico que disminuye su lucidez.

Argüello señaló a Perfil CÓRDOBA que solicitó al fiscal de Instrucción Raúl Garzón, a cargo del caso, que oficie al Servicio Penitenciario provincial para que responda qué tipo de tratamiento se le aplica y en qué horario puede ir a verlo para obtener un relato coherente.

Hasta ahora Barrelier negó haber abusado, asesinado y descartado el cuerpo de Agostina en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Luego de ser indagado en varias oportunidades, podría hacerlo una vez más, según una nueva estrategia defensiva.

Quién es Cejas Bustamante, el policía detenido en la causa por abuso sexual y grooming en Villa de María del Río Seco

Plazos perentorios

El abogado subrayó un aspecto medular del cronograma de la investigación. El fiscal tiene 90 días desde la detención para elevar la causa a juicio. Ese plazo se cumplirá en la primera semana de septiembre. Pero puede pedir una prórroga de tiempo mayor si considera que aún no concluyó la investigación preliminar.

Para Argüello el tiempo es importante. En base a los elementos que pueda aportar Barrelier en su nueva declaración, el abogado pediría nuevas pruebas.

Claudio Barrelier está acusado actualmente de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y violencia de género en relación a Agostina Vega (14), ocurrido en mayo de este año.

Además, carga con otra imputación por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual en grado de tentativa, en perjuicio de Milagros (21), que habría sucedido el 6 de mayo del año pasado.

Ambos hechos habrían tenido como escena la casa de Juan del Campillo 878 en Barrio Cofico.