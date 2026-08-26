VIVO | Juicio de González: la querella pide agravar la acusación por la tragedia de las Altas Cumbres

El juicio contra el exlegislador Oscar González continúa este miércoles en los tribunales de Villa Dolores, donde se desarrolla una nueva audiencia por el choque fatal ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres en octubre de 2022. La jornada está marcada por una discusión clave para el futuro del proceso: la querella busca que el hecho deje de ser considerado homicidio culposo agravado y pase a homicidio simple con dolo eventual.

La fiscal de Cámara, Analía Gallaratto, no acompañó el planteo de la querella y sostuvo que durante las audiencias realizadas hasta el momento no aparecieron elementos nuevos ni modificaciones sustanciales en la prueba que permitan cambiar la acusación con la que González llegó a juicio. La defensa coincidió con la postura de la Fiscalía y afirmó que los testimonios y las pruebas incorporadas mantienen el caso dentro de la figura culposa.

La diferencia entre ambas calificaciones es central. Mientras el homicidio culposo se vincula con una conducta imprudente o negligente que provoca un resultado fatal sin intención de producirlo, el dolo eventual requiere acreditar que el acusado se representó la posibilidad de causar la muerte y, aun así, continuó con su conducta aceptando ese riesgo.

Qué plantea la querella

La querella sostiene que la conducta atribuida a González debe analizarse bajo una figura penal más grave. Para fundamentar el pedido, busca que la prueba producida durante el debate sea interpretada como evidencia de que el exlegislador habría asumido el riesgo de provocar un resultado fatal.

El planteo representa uno de los puntos centrales de esta etapa del juicio, ya que un eventual cambio de calificación modificaría sustancialmente el escenario penal al que se enfrenta González.

La Fiscalía, sin embargo, considera que la prueba producida no modificó sustancialmente el cuadro que existía al inicio del proceso y por eso mantiene la acusación original por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

Declara el médico que rehabilitó a Alexa

Luego declaró Diego Uberdi, el profesional a cargo del proceso de rehabilitación de Alexa Miranda, una de las jóvenes que sobrevivió al accidente. El especialista realizó un detalle pormenorizado de las terapias y técnicas utilizadas durante el tratamiento.

Uberdi explicó que la rehabilitación se desarrolla de lunes a viernes y señaló que algunas de las prácticas que realiza Alexa deberán continuar durante toda su vida. El testimonio permitió conocer la extensión del tratamiento y las necesidades que persisten desde el accidente.

Durante la audiencia también fue consultado por los costos de las prácticas. El médico no pudo realizar una estimación del gasto futuro, aunque sí explicó que los tratamientos realizados desde que comenzó a trabajar con Alexa fueron facturados a la Provincia de Córdoba.

Según relató, la facturación se realizó a través de un organismo provincial, aunque no pudo precisar si se trataba de un ministerio o una agencia. Sí recordó que el acuerdo para instrumentar los pagos se había realizado en el Palacio Pizzurno de Córdoba.

11.00 | Declara Verá Zsulwich

Uno de los testimonios más conmovedores de la jornada fue el de Vera, hija mayor de Alejandra Bengoa, la mujer que murió como consecuencia del choque ocurrido en las Altas Cumbres. Su declaración se extendió durante varios minutos y tuvo que ser interrumpida en distintos momentos debido a la emoción.

Vera recordó a su madre como una persona “siempre” solidaria y contó distintas situaciones de su vida familiar. Entre ellas, destacó que había aprendido Braille para transcribir poemas a un compañero ciego, como una muestra del compromiso que tenía con los demás.

La joven también relató cómo cambió su vida después del accidente y explicó que abandonó sus estudios para acompañar a su hermana Marina, una de las adolescentes que sobrevivió al choque y sufrió graves consecuencias. “Quedé aislada porque mis amigos ya se habían ido a estudiar”, recordó.

Durante su testimonio, Vera describió el período posterior al siniestro como una etapa atravesada por “muchísima ansiedad, mucha paranoia y mucho miedo” ante la incertidumbre sobre la evolución de su hermana. También relató que pidió hacerse cargo de su custodia, pero que el pedido fue rechazado porque todavía era menor de edad.

Uno de los momentos más duros de su declaración estuvo relacionado con los recuerdos que tenía después del accidente. “Soñaba que me despertaba y me levantaba y veía a mi madre y le contaba que había soñado que se había muerto en un accidente... y luego despertar y darme cuenta de que todo eso era real. Fue terrible”, relató.

Al finalizar, Vera decidió retirarse de la sala y se reunió frente a los tribunales con su hermana, familiares y amigos, quienes la acompañaron después de la declaración.

Los testimonios de la última audiencia

En la audiencia del 21 de agosto, uno de los testimonios centrales fue el del médico Andrés Díaz, quien recibió a las víctimas en el hospital de Mina Clavero. El profesional relató los intentos de reanimación realizados a Alejandra Bengoa, quien ingresó con un paro y falleció como consecuencia de las heridas.

Díaz también explicó la situación de Marina Szulewicz y Alexa Miranda, quienes se encontraban en estado de extrema gravedad. Según su testimonio, solicitó un helicóptero sanitario para trasladarlas, pero desde el Ministerio de Salud le informaron que la aeronave provincial no estaba operativa para realizar ese traslado, por lo que las adolescentes fueron derivadas en ambulancias.

Otro testimonio relevante fue el de Silvio Albarracín, quien afirmó haber sido sobrepasado por un vehículo negro antes del accidente. El hombre describió una maniobra realizada en una zona de curvas y con doble línea amarilla y estimó que el automóvil circulaba a unos 90 kilómetros por hora, aunque aclaró que no podía asegurar que se tratara del BMW conducido por González.

También declaró Noemí Esther Oviedo, quien llegó al lugar después del choque y colaboró con las tareas de asistencia. La testigo afirmó haber escuchado a González decir: “Actualmente estoy bien, atiendan a las otras personas”, aunque no pudo precisar a quién estaba dirigida la frase.

Durante esa audiencia también se produjo un cambio en la lista de testimonios. El juez Santiago Camogli excluyó la declaración del perito en accidentología Jorge Gueretto, luego de que la defensa objetara su participación por no haber intervenido durante la instrucción ni estar incorporado al expediente como perito.

La querella pretendía que Gueretto analizara el módulo del airbag del BMW en Toyota Argentina, con el objetivo de obtener información que pudiera contribuir a determinar la velocidad del vehículo al momento del impacto.

Qué falta para el veredicto

El juicio se encuentra en el tramo final de la etapa testimonial y luego avanzará hacia los alegatos, donde cada una de las partes expondrá su interpretación de la prueba producida durante el debate. La Fiscalía y la querella tienen previsto presentar sus conclusiones el 8 de septiembre, mientras que la defensa de Oscar González y los representantes del Estado provincial lo harán el 28 de septiembre.

Después de esa instancia, el juez Santiago Camogli deberá analizar los argumentos antes de dictar sentencia. Si el cronograma no presenta modificaciones, el veredicto podría conocerse durante octubre, cerca de cumplirse cuatro años del choque ocurrido en las Altas Cumbres.