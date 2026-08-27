Nuevos créditos hipotecarios: "La gente va a tener que tener confianza en el sistema", advirtió la Cámara de la Construcción

El anuncio del Gobierno nacional de una nueva línea de créditos hipotecarios financiada con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses fue recibido con optimismo moderado por el sector de la construcción. Si bien consideran que puede comenzar a reactivar el mercado inmobiliario y abrir una nueva etapa para la obra privada, advierten que el impacto dependerá de dos factores clave: la cantidad de préstamos disponibles y la confianza de las familias en un crédito ajustado por UVA.

Así lo expresó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Delegación Córdoba, Horacio Berra, en diálogo con "6 en Punto", por Punto a Punto Radio (90.7 FM). "Es un principio de solución interesante. Que ya se empiece a pensar a nivel oficial en el crédito hipotecario y no como un esfuerzo individual de las entidades financieras es muy bueno".

Berra explicó que desde Camarco venían impulsando una propuesta para utilizar parte de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con destino a créditos para vivienda.

Según detalló, el FGS administra alrededor de 75.000 millones de dólares, de los cuales cerca del 20% está invertido en acciones de empresas nacionales, mientras que el resto corresponde principalmente a bonos del Estado.

La propuesta del sector consistía precisamente en destinar parte de esos activos al financiamiento hipotecario para incentivar la construcción y facilitar el acceso a la vivienda. Ssotuvo que les "parece una muy buena noticia que a nivel oficial se empiece a pensar este tipo de soluciones".

El impacto será limitado, al menos en una primera etapa

No obstante, el dirigente aclaró que el volumen de fondos anunciado todavía resulta insuficiente para generar un cambio estructural en la actividad.

Aunque destacó que prácticamente duplicará la cantidad de créditos otorgados durante este año, señaló que inicialmente el programa servirá sobre todo para absorber el stock de viviendas ya construidas y disponibles para la venta.

"Va a servir para que la demanda empiece a tomar el stock que hoy hay en el mercado. Para que realmente derrame sobre la construcción nueva debería haber muchos más créditos", explicó.

En ese sentido, consideró que el anuncio representa "una luz al final del túnel" para un sector que espera desde hace tiempo una recuperación sostenida de la inversión privada.

La tasa y el sistema UVA, las principales dudas

Berra señaló que la línea se otorgará bajo el sistema UVA más una tasa del 7,5% anual, lo que implica que el capital se ajustará por inflación además de pagar intereses.

En el contexto actual, una cuota inicial cercana a los 865.000 pesos para financiar una vivienda de 106.000 dólares, aportando previamente el 25% del valor del inmueble, resulta razonable para quienes cuentan con capacidad de ahorro.

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Sin embargo, remarcó que el principal interrogante no pasa por la cuota inicial sino por la evolución de la economía durante los próximos años.

"La gente va a tener que tener confianza"

Para Berra, el verdadero desafío será reconstruir la confianza en los créditos hipotecarios de largo plazo después de años de alta inflación. Recordó que se trata de préstamos a 25 años, por lo que muchas familias todavía mantienen el recuerdo de experiencias anteriores en las que el aumento de la inflación volvió impagables las cuotas.

"La gente va a tener que tener confianza en el sistema y, si no, esto no va a andar", advirtió.

Y agregó: "Estamos en una instancia que es buena. La idea es razonable, el crédito también, pero después va a depender de la confianza que tenga la gente en lo que se viene".

Nota realizada en 6 en Punto a Punto.