Silvana Giudici: "Con la suspensión de la PASO se demostró que no se altera la democracia interna de los partidos"

En el marco de un intenso despliegue parlamentario que se extendió durante 16 horas de debate ininterrumpido, la Cámara de Diputados aprobó un paquete de medidas clave impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las que destacan la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de Inocencia Fiscal. Tras la extensa jornada, la diputada de LLA, Silvana Giudici, repasó en esta entrevista con Modo Fontevecchia, por +Perfil y Radio Perfil (AM 1190), el trasfondo de las votaciones, detalló los consensos logrados —incluida la emotiva sanción unánime de la "Ley Joaquín"— y planteó el panorama legislativo de cara al tratamiento del Presupuesto con déficit cero. Asimismo, la legisladora argumentó la necesidad de avanzar en la eliminación de las PASO y aseguró que la experiencia demuestra que prescindir de las primarias no perjudica la vida institucional de los partidos políticos.

Silvana Giudice una dirigente política que se desempeña actualmente como diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su mandato actual abarca desde el período del 10 de diciembre de 2023 hasta el 9 de diciembre de 2027. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en la gestión pública, la libertad de expresión y la regulación de las telecomunicaciones.

Silvana, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda. Gracias por atendernos después de una larga noche. Me dice acá la producción que estás medio sin voz; supongo que tiene que ver con lo ajetreado de ayer, y queríamos un balance de lo que pasó ayer en el recinto.

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Buen día, Jorge. Un placer. Sí, estoy con un poco de afonía, pero vamos a intentar. Ayer fue una sesión de 16 horas, una sesión muy larga, muy importante. Para mí, lo más importante es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y, bueno, hubo a lo largo de la sesión varios momentos bastante álgidos. Finalmente logramos la sanción de cinco leyes. También hay que sumar la rebaja del IVA para la harina de la fécula de mandioca, algo que va a impactar muy positivamente en la comida para celíacos; una serie de proyectos. Y por sobre todo, algo que realmente no quiero que pase desapercibido y que sucedió a las cuatro de la mañana, que fue la sanción de la ley Joaquín. Joaquín era un chiquito que había viajado de vacaciones a Neuquén y se le cayó un arco de fútbol mal amurado encima y lo mató. Sus padres venían peregrinando en distintas instancias de gobierno para impulsar esta ley y, en absoluta unanimidad y respeto —porque estaban allí presentes los padres—, todos los diputados votamos un proyecto que fue presentado por la diputada Potenza, de Unión por la Patria, y trabajado por Walberto Allende, José Luis Garrido, Fernando De Andreis y todos los diputados que participamos en las comisiones apoyando ese proyecto.

Silvana, de cara a lo que va a ser la aprobación del presupuesto, ¿Sos optimista respecto de que se van a lograr las mayorías para aprobarlo, como se vienen aprobando últimamente estas leyes?

Bueno, ayer se reunieron en estas iniciativas 144 votos en Banco Central y 138 en Inocencia Fiscal —la ampliatoria de Inocencia Fiscal—, y apuntan a darle estabilidad y credibilidad al sistema financiero bancario y al programa económico del Gobierno. Digamos, que el Banco Central pueda no emitir ni financiar al Tesoro; esto es importantísimo para la preservación de la moneda. E Inocencia Fiscal ya lleva 450.000 personas que se adhirieron al régimen y apunta a formalizar 170.000 millones de dólares que los argentinos tienen bajo el colchón. Esto va a impactar claramente en la sanción del Presupuesto. Esperemos que el Presupuesto, como el año pasado, pueda seguir aprobándose con déficit cero. Siempre son difíciles de consensuar las iniciativas, pero la verdad es que en la Cámara de Diputados todo el equipo de la mesa política, el equipo de la mesa de bloques y el equipo parlamentario trabajan muy coordinados, y venimos teniendo éxito en las votaciones que proponen los proyectos del Ejecutivo.

¿Y cómo imaginas que podría suceder lo mismo con la reforma de las PASO?

Bueno, eso es más difícil todavía, depende de conversaciones con todos los sectores. En mi caso, yo lo vengo presentando, este proyecto, desde 2023. Yo creo que con la suspensión de las PASO se demostró que no se altera ningún tipo de democracia interna de los partidos, se economiza en términos monetarios, pero también en términos de tener que ir a votar, como ha sucedido en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, cinco veces en un año. Es algo que está suficientemente maduro, creo, en la sociedad como para plantearlo. Pero veremos después si el resto de los espacios políticos piensa de esa manera. Ahora creo que lo más importante es que al 15 de septiembre hay que presentar el Presupuesto y estarán las comisiones abocadas a tratarlo. Así que veremos los tiempos, luego, tanto en el Senado como en Diputados, para cristalizar esa iniciativa y llevarla al debate.

Silvana, no quiero abusar de esa garganta, que la percibo... garganta con arena. Así que que te mejores.

Perdón. No, al contrario. Muchísimas gracias, pero bueno, después de un día como el de ayer, queríamos contar con tu testimonio.

Te mandamos un beso grande y cuídate la garganta. Gracias.

MEG