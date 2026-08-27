Después de cinco años, volverá a completarse la Cámara Federal de Córdoba

Este jueves el Senado de la Nación aprobó los pliegos de los abogados Facundo Cortés Olmedo (55) y María Soledad Mancini (53) para integrar la Sala B y la Sala A, respectivamente, de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

El tribunal de Alzada volverá a completarse después de que se produjeron las vacantes por el fallecimiento de Luis Roberto Rueda (1 de agosto de 2021) y la renuncia de Ignacio Vélez Funes (30 de junio de 2023). Los vocales que la integran en la actualidad son: Graciela Montesi, Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Eduardo Ávalos.

La nueva integración generará un cambio en los tribunales federales cordobeses y en particular en la Cámara, dos de cuyos miembros -Sánchez Torres y Montesi- tienen abiertos expedientes penales y denuncias en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Cortés Olmedo fue apoderado de la UCR en la provincia y el último cargo público que ocupó fue vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep). Es un abogado especialista en Derecho Tributario. Es primo del diputado libertario Gonzalo Roca.

Mancini es actualmente secretaria del Juzgado Federal 2 de Córdoba.

A partir del acuerdo que prestó el Senado, los pliegos volverán al Poder Ejecutivo para que el Presidente Javier Milei firme los decretos con los respectivos nombramientos. Luego, se producirá la toma de juramento para que ambos se incorporen efectivamente a la Cámara Federal.

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67 pliegos aprobados

El listado de los magistrados propuestos para ocupar diferentes cargos en la Justicia Federal y Nacional es el siguiente:

María Esther Pinos, defensora pública oficial federal en Formosa

Sofía del Milagro Martín, defensora pública de víctima en Santiago del Estero

José Celestino Chumbita, defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja

Agustín Rubiero, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la Ciudad de Buenos Aires

Fernando Damián Pascual, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Ciudad de Buenos Aires

Pedro Rebollo, fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos

Matilde Ballerini, prórroga para continuar como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires

Sebastián Ruiz, juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut

Ana María Busleiman, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca

Florentino Malaponte, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe

Ramiro Mariño, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 de la Ciudad de Buenos Aires

Ángela Pagano Mata, jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut

Ana Clarisa Galán Muñoz, defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal

Maximiliano Nicolás, defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires

Florencia Córdoba, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Ciudad de Buenos Aires

Alicia Braghini, vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

Bárbara Rastellino, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Ciudad de Buenos Aires

Gustavo Cultraro, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10 de la Ciudad de Buenos Aires

Santiago Roldán, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires

María Ángeles Ramos, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N°4

Julio César di Giorgio, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criinal y Correccional N° 10 de la Capital Federal

Santiago Villagrán, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 19 de la Ciudad de Buenos Aires

Pilar Fernández Escarguel, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Ciudad de Buenos Aires

José María Abram Luján, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°110 de la Ciudad de Buenos Aires

Albertina Antonia Caron, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Ciudad de Buenos Aires

Nuria Saba Sardañons, defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15

Hernán Enrique Figueroa, defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2

Lucila Califano, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal

Javier Rodrigo Pereyra, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal

Vanesa Silvana Alfaro, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal

Mariana Salduna, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal

Natalia Cecilia Crede, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3

Evangelina María Lasala, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal

Sebastián Rodrigo Ghersi, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal

Juan Manuel Cabral, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K

Sergio Alejandro Echegaray, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal

Maximiliano Alberto Leandro Callizo, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal

Diego Andrés Villanueva, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42 de la Capital Federal

Pablo Daniel Bertuzzi, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I

Pablo Yadarola, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I

Miguel Ángel Asturias, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27 de la Capital Federal

Karina Gabriela Rapkinas, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 69 de la Capital Federal

Federico Alfredo Battilana, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal

Adolfo Omar Piendibene, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38 de la Capital Federal

Valeria Pérez Casado, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C

Walter Alfredo Cavassa, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal

Juan Pablo Ángel Sala, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal

Pablo César Cina, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal

Juan Santiago Ylarri, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 de la Capital Federal

Esteban José Chervin, defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 6

Daniel Fernando Cano, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 3

Patricia Luján Cisnero, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 43

Juan Noel Varela, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 35

Germán Luis Artola, defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11

Andrés Guillermo Fraga, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires

Facundo Carlos Cortés, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B

Carlos Nicolás Escandar, defensor público oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Salta

Paula Inés Lo Gioia, defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires

María Soledad Mancini, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A

María Virginia Miguel Carmona, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca

Leandro Gastón, defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 2

Matías Ezequiel Eidem, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 7

Ornella Romina Riggitano, fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 27

Santiago Juan Schiopetto, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal

Sergio Buitrago, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 de la Capital Federal

Valeria Alejandra Rico, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal

Ramiro Velasco, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal