Camino de Brochero: el circuito de 240 kilómetros que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina

El Camino de Brochero, el recorrido de 240 kilómetros que une distintos lugares vinculados con la vida de San José Gabriel del Rosario Brochero, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina por el Congreso. La iniciativa, impulsada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, obtuvo 207 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y reconoce tanto el trayecto como las tradiciones y expresiones culturales asociadas a la peregrinación.

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El Camino de Brochero conecta Villa Santa Rosa de Río Primero, donde nació el sacerdote; la ciudad de Córdoba, donde realizó su formación religiosa; y Villa Cura Brochero, en Traslasierra, localidad donde desarrolló gran parte de su obra pastoral y social.

El circuito está inspirado en recorridos de peregrinación como el Camino de Santiago de Compostela y combina turismo religioso, patrimonio cultural e identidad cordobesa. Además del recorrido principal, incluye distintos tramos destinados a caminantes, ciclistas y visitantes. Uno de los sectores más conocidos es el Camino del Peregrino, un trayecto de montaña de 28 kilómetros que atraviesa las Altas Cumbres hasta llegar a Villa Cura Brochero.

Reconocimiento nacional

La declaración fue convertida en ley luego de que la Cámara de Diputados aprobara definitivamente un proyecto que había recibido media sanción del Senado en septiembre de 2025. La norma reconoce no solo el trazado físico, sino también las celebraciones, saberes, prácticas comunitarias y manifestaciones de fe vinculadas con la tradición brocheriana.

Durante el debate en Diputados, el legislador cordobés Carlos Gutiérrez destacó el significado histórico y social del recorrido. “Hay caminos desde los cuales se parte de un punto para llegar a otro; y otros que se hacen al andar, y en ese andar se construye lo que construyó Brochero”, expresó.

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El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, señaló que la declaración permitirá poner en valor la historia y la identidad del recorrido y destacó el trabajo realizado durante años para recuperar y conectar sus distintos tramos.

Entre las herramientas previstas por la nueva ley se encuentra la creación de un pasaporte del peregrino, inspirado en el sistema utilizado en el Camino de Santiago de Compostela. El mecanismo permitirá registrar el paso de los visitantes por distintos puntos del recorrido y promover actividades relacionadas con el turismo, la gastronomía, las artesanías, los servicios de traslado y los guías locales.

Quienes completen el circuito que conecta los tres principales destinos vinculados con Brochero podrán acceder a una acreditación especial como Peregrino de Brochero.

La próxima peregrinación

El reconocimiento nacional llega mientras se preparan nuevas actividades vinculadas con el circuito. La 13ª Peregrinación “El Camino de Brochero” está prevista para el sábado 12 de septiembre, al cumplirse 13 años de la beatificación del sacerdote cordobés.

La actividad tendrá un recorrido de 28 kilómetros. La concentración comenzará a las 6 en Giulio Cesare y la salida está prevista para las 7, con destino a Villa Cura Brochero. La inscripción tendrá un valor de $5.000 y será gratuita para los residentes del departamento San Alberto. La organización informó que la actividad se suspenderá en caso de condiciones meteorológicas adversas.