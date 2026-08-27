Grimaldi advierte por los costos y dice que Argentina “no es competitiva”

La decisión de Estados Unidos de ampliar temporalmente el ingreso de carne vacuna desde países que no cuentan actualmente con una cuota específica abrió un nuevo escenario para los principales exportadores mundiales. Sin embargo, para Argentina el impacto inicial será limitado: el país ya cuenta con un cupo de 100.000 toneladas que, según el sector, está siendo utilizado en su totalidad.

Mariano Grimaldi, presidente de Frigorífico Logros, señaló que las 300.000 toneladas adicionales anunciadas por la administración Trump estarán destinadas a países que actualmente no tienen un cupo vigente con Estados Unidos. “Argentina no se ve beneficiada” por esa apertura adicional, explicó Grimaldi, precisamente porque ya participa del cupo de 100.000 toneladas. Se trata, además, de un tipo de carne diferente: fundamentalmente carnes magras destinadas a picar y a la elaboración de hamburguesas.

Pese a quedar afuera de ese cupo extraordinario, Grimaldi sostuvo que Argentina tiene capacidad para incrementar sus exportaciones. “Argentina está en condiciones de exportar más”, afirmó el empresario, quien destacó además las condiciones productivas que atraviesa buena parte del campo argentino. “Hoy Argentina está con los campos productivos, con un año de mucha lluvia”, señaló. Si bien reconoció que existen zonas afectadas por anegamientos, remarcó que otras regiones presentan buenas condiciones y están produciendo a buen ritmo.

En ese contexto, valoró que el Gobierno nacional aliente las exportaciones y no coloque nuevas trabas al comercio exterior. Pero marcó una excepción: el pago del 5% de derechos sobre las ganancias de las exportaciones, que considera una carga relevante para la actividad.

Un año “muy difícil” para la industria



Más allá de las oportunidades que presenta el mercado internacional, el presidente de Logros trazó un panorama complejo para la industria frigorífica argentina. “Estamos con los sueldos que a la industria se le hace difícil pagar y a los obreros no les alcanza la plata”, describió. Y resumió el escenario con una definición contundente: “Estamos en un año muy complicado para la industria”.

Para Grimaldi, Argentina se volvió un país caro para producir y perdió competitividad. Entre los factores que enumeró aparece el tipo de cambio, que considera atrasado. “Producción en Argentina se ha puesto caro, somos caros. No somos competitivos”, afirmó. Desde su punto de vista, un tipo de cambio algo más elevado permitiría mejorar la competitividad de las empresas y, al mismo tiempo, evitaría el ingreso de productos importados a precios que terminan afectando a la producción nacional.

El costo de la energía



El empresario puso como ejemplo el fuerte incremento de los costos energéticos que enfrenta la industria. “Nosotros en marzo pagamos 140 millones de pesos de luz. Y ahora en julio, la boleta del mes que viene va a ser de 350 millones”, detalló. La pregunta, según Grimaldi, es quién absorbe ese incremento. “Tenemos que traducirlo a precios. Y el mercado no está para recibir aumentos de precios”, explicó.

El resultado es una combinación que, a su entender, complica cada vez más la actividad industrial: costos crecientes, consumidores con menor capacidad de compra y dificultades para trasladar los aumentos a los precios finales. “Entonces, competitivamente, está muy difícil producir en Argentina”, concluyó.