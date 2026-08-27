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Córdoba en la agenda nacional: Llaryora se reunió con Santilli en Casa Rosada

El gobernador de la provincia participó este jueves de una reunión con el jefe de Gabinete de la Nación junto a sus pares de Santa Fe y Entre Ríos. Analizaron el régimen de zonas frías que se debate en el Senado, además de proyectos vinculados a la red vial.

Diego Santilli junto con Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio, Gustavo Coria y Manuel Calvo.
Diego Santilli junto con Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio, Gustavo Coria y Manuel Calvo. | CEDOC
Perfil Redacción Córdoba
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El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, se reunió este jueves en Casa Rosada con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El encuentro tuvo como objetivo abordar distintos temas de trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias de la Región Centro. De la reunión también participaron el vicejefe de Interior, Gustavo Coria, y el jefe de Gabinete de la Provincia de Córdoba, Manuel Calvo.

Diego Santilli junto con Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio

Durante el encuentro, Santilli y los gobernadores analizaron los principales desafíos que atraviesa la Región Centro. Entre los temas abordados estuvieron distintos proyectos vinculados con la red vial y la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica.

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Otro de los puntos tratados fue el régimen de zonas frías, cuya continuidad se encuentra actualmente en debate en el Senado. La reunión permitió poner en común las prioridades de las tres jurisdicciones y avanzar en el tratamiento de iniciativas que requieren articulación entre los distintos niveles del Estado.

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