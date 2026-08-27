"Alivio Cordobés": la Cámara de Comercio respaldó el proyecto para refinanciar deudas

La Cámara de Comercio de Córdoba respaldó el envío a la Legislatura del proyecto “Alivio Cordobés”, impulsado por el Gobierno provincial. La entidad consideró que la iniciativa permitirá atender el sobreendeudamiento de las familias, aliviar la carga financiera y favorecer la recuperación del consumo interno.

El programa contempla la posibilidad de reducir el peso de los intereses bancarios mediante un incentivo fiscal provincial. Además, establece una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35% y un esquema de entre 24 y 48 cuotas mensuales para las operaciones alcanzadas.

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Desde la CCC señalaron que la propuesta permitirá que los hogares dispongan de una mayor cantidad de recursos para afrontar sus gastos cotidianos. Según la entidad, esto también podría contribuir a dinamizar la actividad de los comercios locales.

Uno de los puntos destacados es la unificación de deudas correspondientes a tarjetas y préstamos de personas que se encuentran en Situación 2 y 3. Para la Cámara, extender los plazos de pago permitiría evitar que los consumidores queden fuera del sistema financiero y recuperar progresivamente su capacidad de consumo.

Menos intereses y mora

La entidad también destacó el impacto que tendría la reducción del dinero destinado al pago de intereses sobre el presupuesto familiar. En ese sentido, sostuvo que el excedente podría ser destinado nuevamente al consumo.

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El proyecto contempla además una alícuota especial del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las entidades financieras sobre los intereses y ajustes correspondientes a operaciones de refinanciación, reprogramación o reestructuración realizadas dentro del programa.

Según la Cámara de Comercio, esta medida contribuiría a reducir los niveles de mora y facilitar el reordenamiento financiero de los hogares. La entidad sostuvo que la recuperación del poder adquisitivo de los consumidores puede favorecer a los comercios locales y contribuir a preservar el empleo y la actividad de las pequeñas y medianas empresas de Córdoba.