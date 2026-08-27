Tini y Alejandro Stoessel en medio de la polémica por el manejo de su dinero: “Los padres tienen que administrar en beneficio de los hijos”

El escribano Federico Miguel, director de la carrera de Escribanía de la Universidad Siglo XXI, explicó cómo debería administrarse el patrimonio generado por un artista durante su minoría de edad y qué mecanismos existen para reclamar una rendición de cuentas al llegar a la adultez. El análisis surgió a partir de las versiones sobre el patrimonio de Tini Stoessel y la auditoría que habría solicitado la cantante.

En dialogo con Punto a Punto Radio Miguel explicó que, mientras una persona es menor de edad, sus padres administran sus bienes, pero no pueden considerarlos propios. La administración debe realizarse en beneficio del hijo y alcanza también a los ingresos obtenidos mediante actividades laborales. “El dinero es del que lo trabaja en general”, sostuvo Federico Miguel.

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El escribano señaló que esta situación puede aplicarse a artistas que comienzan sus carreras siendo menores de edad. También explicó que el trabajo artístico infantil cuenta con regulaciones específicas. “El empleo formal se puede dar a partir de los 16, pero lo que es para trabajo artístico infantil hay una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que lo permite”,

Qué debería revisar una auditoría

Ante la posibilidad de reconstruir el patrimonio y los contratos vinculados con la artista, Miguel explicó que el primer paso consiste en identificar toda la documentación existente. Esto incluye contratos, acuerdos de confidencialidad y sociedades relacionadas con las actividades comerciales.

“Lo primero es encontrar, es un trabajo de rastreo, por eso ella lo primero que planteó una auditoría”, explicó Federico Migue. Según detalló, si determinados contratos fueron firmados por un representante durante la minoría de edad, la persona puede solicitar el acceso a esa documentación.

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El especialista también señaló que las marcas vinculadas con Tini aparecen registradas a nombre de distintas sociedades. La situación, según planteó, adquiere relevancia cuando una persona alcanza la adultez y busca conocer qué bienes, contratos y derechos forman parte efectivamente de su patrimonio. “Ahora son adultos, que más allá de que sean padre e hija, son adultos, personas jurídicas, empresas, sociedades"

Miguel remarcó que las versiones sobre el caso no permiten afirmar por sí mismas que haya existido un delito. Primero debería establecerse qué ocurrió con los bienes y los ingresos y, a partir de esa información, determinar si existe alguna responsabilidad.

Ante una eventual irregularidad, como la administración fraudulenta y la malversación de fondos, señaló que cualquier reclamo requeriría demostrar cómo se administraron los bienes y de dónde provinieron los fondos. “Él va a tener que probar cómo la compró la casa, de dónde sacaste los fondos, de dónde sacaste los ingresos para eso”,

Entrevista realizada en el programa de radio "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.