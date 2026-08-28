Marcelo Molina advirtió en RDC por el avance del independentismo: “En ambas comunidades todo el tiempo se pide la independencia”

El conflicto territorial volvió a ocupar el centro de la escena española tras distintos episodios registrados en Barcelona y Bilbao, donde grupos independentistas protagonizaron manifestaciones contra los símbolos de España. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina describió los incidentes y la creciente tensión alrededor de la cuestión territorial.

Durante un partido del Barcelona, se repartieron banderas esteladas y se escucharon fuertes insultos contra España y la selección española. “Fue muy impresionante escuchar los insultos muy graves contra España y contra la selección, puntualmente, y fueron absolutamente claros”, relató Molina en Ronda de Corresponsales (RDC).

Manifestaciones independentistas y tensión por los símbolos de España

El periodista también describió incidentes en Bilbao: “Grupos encapuchados prendieron fuego banderas de España, de Francia y de Israel”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La situación preocupa por la reiteración de este tipo de episodios. “Ellos contabilizaron en el año pasado 374 actos reivindicatorios de ETA, y van ya más de 130 en lo que va del 2026”, señaló Molina en referencia a una organización que registra manifestaciones vinculadas con el entorno pro-ETA.

La tensión también alcanza al uso de los símbolos nacionales. “Hoy por hoy la bandera no está bien vista”, afirmó Molina al referirse a la bandera española y a las controversias que generó su utilización en distintos ámbitos.

Autonomía e independencia: vuelve el debate territorial

Molina consideró que la situación actual tiene raíces históricas y no constituye un fenómeno nuevo. “Es una cosa histórica, no es nueva”, explicó, aunque advirtió que existen períodos en los que el conflicto alcanza mayor intensidad.

En su análisis, la política española atraviesa una fuerte división entre los sectores nacionalistas españoles y los movimientos independentistas. “Hay una división hoy en España, entre los partidos de derecha, básicamente, que son absolutamente nacionalistas en cuanto a que dicen defender a España”, sostuvo.

El periodista también destacó las diferencias políticas entre Cataluña y el País Vasco, donde distintas fuerzas nacionalistas mantienen vínculos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Molina, el independentismo vuelve a ganar presencia: “En ambas comunidades todo el tiempo se pide la independencia” y “está en la flor de piel nuevamente”.

Sin embargo, remarcó una diferencia fundamental entre los conceptos de autonomía e independencia: “Una cosa es la autonomía y otra cosa es la independencia, que es directamente ya armar una frontera, independizarse y tener un gobierno propio”.