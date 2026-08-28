Una encuesta muestra el dato que pone un límite a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

La eventual alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones presidencias del 2027 aparece como una alternativa electoral con capacidad para ampliar el espacio oficialista. El jueves 25 el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Martín Menem y Lule Menem recibieron a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis en una nueva reunión de la mesa de trabajo con el PRO. El encuentro busca profundizar la articulación entre La Libertad Avanza y el PRO, con foco en las reformas pendientes y la coordinación de la agenda legislativa y territorial.

Pero una encuesta de Equipo Mide advierte sobre un límite importante: el acuerdo genera más rechazo que aceptación y su techo electoral se ubica en 39%. El dato adquiere relevancia de cara a 2027, en un escenario en el que el oficialismo busca consolidar el voto liberal y sumar al electorado que todavía conserva vínculos con el macrismo.

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Según el Estudio Nacional de Agosto 2026 de Equipo Mide, realizado entre el 11 y el 20 de agosto sobre 1.946 casos, la posibilidad de que LLA y el PRO compitan juntos no entusiasma mayoritariamente a los encuestados. Ante la pregunta sobre si un acuerdo entre ambos espacios sería bueno o malo para el país, el 32% lo considera positivo, mientras que el 53% lo evalúa negativamente. El 15% restante respondió que no sabe o no contesta.



Una encuesta midió el rechazo de Máximo Kirchner, Pichetto, Bregman y Lemoine

Para Gonzalo Janín del Equipo Mide: "La comparación entre Milei solo y una eventual alianza LLA–PRO muestra que el acuerdo, por ahora, agrega poco en términos estrictamente electorales. Milei tiene un piso de 25% de voto seguro y un techo de 38%; con el PRO, el voto seguro queda en 23% y el techo apenas sube a 39%. El rechazo sí se reduce levemente: quienes dicen que nunca votarían a Milei pasan de 54% a 51% frente a una alianza con el PRO".



El consultor agrega que "la importancia del acuerdo, por lo tanto, no parece estar tanto en sumar electorados como en evitar que se dividan. LLA concentra hoy 30% de intención de voto por espacio político, mientras el PRO aparece reducido al 3%. Esto hace que la alianza sea mucho más necesaria para la supervivencia nacional del PRO que para la competitividad inmediata de Milei. Pero también puede cumplir una función estratégica para el oficialismo: impedir que durante una campaña presidencial vuelva a construirse una opción de centroderecha capaz de disputar una parte del electorado no peronista".

El kirchnerismo aparece con 20% y el peronismo no kirchnerista con 13%, mientras que el 17% todavía no sabe qué votaría.

El 39% de techo electoral de la alianza no debe interpretarse como una proyección de que ese porcentaje efectivamente votaría a una lista conjunta, sino como la suma de quienes dicen que seguramente la votarían y quienes podrían llegar a hacerlo. El 51% que responde “nunca la votaría” marca, al mismo tiempo, un fuerte núcleo de rechazo.



Encuesta: los indecisos ya son la tercera fuerza de cara a las elecciones de 2027

La encuesta también revela una sociedad atravesada por una fuerte polarización negativa. Ante la pregunta sobre qué le da más miedo, si que continúe Milei o que vuelva el peronismo, 47% responde que le da más miedo que siga Milei, mientras que 42% señala que teme el regreso del peronismo y 11% no sabe.

El acuerdo tiene un potencial electoral de hasta 39%, pero también enfrenta un rechazo de 51% y una valoración negativa de 53%. La discusión para 2027 no parece ser solamente cuánto puede sumar el PRO a La Libertad Avanza, sino cuántos votantes adicionales puede incorporar una alianza sin aumentar, al mismo tiempo, el rechazo hacia la oferta oficialista.

Ficha Técnica: la medición de Equipo Mide se realizó entre el 11 y el 20 de agosto sobre 1.946 casos efectivos a nivel nacional, con una población objetivo general, ponderación por variables sociodemográficas y antecedentes de voto de 2023, y un margen de error estimado de ±2,1%.

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