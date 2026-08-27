Una encuesta midió el rechazo de Máximo Kirchner, Pichetto, Bregman y Lemoine

La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés mostró un escenario adverso para toda la dirigencia política. Ninguno de los 25 dirigentes y figuras públicas evaluados consiguió un diferencial de imagen positivo, es decir, en todos los casos el porcentaje de opiniones negativas superó al de las positivas.

El mejor resultado correspondió a Myriam Bregman, que obtuvo un diferencial de -9%, con 36% de imagen positiva y 45% negativa. La dirigente del Frente de Izquierda alcanzó además un 90% de conocimiento entre los encuestados.

En el otro extremo aparecen Lilia Lemoine y Miguel Ángel Pichetto, que comparten el peor diferencial de la medición, con -55%. La diputada libertaria registra apenas 11% de imagen positiva frente a 65% negativa, mientras que Pichetto obtiene 10% positiva y 65% negativa. Sus niveles de conocimiento son de 87% y 88%, respectivamente.

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Entre las figuras de mayor peso político, el presidente Javier Milei registra un diferencial de -28%, con 33% de imagen positiva y 61% negativa. Su nivel de conocimiento alcanza el 99%.

Cristina Fernández de Kirchner presenta números prácticamente idénticos en valoración positiva y negativa, con 33% y 61%, respectivamente, y un conocimiento del 99%. Su diferencial se ubica en -29%.

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La encuesta también muestra un resultado relevante para Patricia Bullrich, quien tiene la mayor imagen positiva de toda la medición. La ministra de Seguridad alcanza un 37% de valoración favorable, seguida por Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con 36%. Sin embargo, el nivel de rechazo hace que Bullrich mantenga un diferencial negativo de -19%, con 56% de opiniones negativas.

El gobernador bonaerense, por su parte, registra un diferencial de -22%, producto de 36% de imagen positiva y 58% negativa. Al igual que Bullrich, tiene un nivel de conocimiento prácticamente total, del 99%.

Axel Kicillof

Otro dato que se destaca es el de Victoria Villarruel, que alcanza 31% de imagen positiva y 54% negativa. La vicepresidenta obtiene así un diferencial de -23%, con 96% de conocimiento.

Entre los peores saldos también aparece Sergio Massa. El exministro de Economía obtiene 24% de valoración positiva y 68% negativa, lo que lo deja con un diferencial de -44%.

Jorge Macri se ubica con un diferencial de -26%, después de obtener 29% de valoración positiva y 56% negativa. El jefe de Gobierno porteño tiene un 95% de conocimiento.

Jorge y Mauricio Macri

En el caso de Mauricio Macri, el diferencial es todavía más negativo. El expresidente registra 27% de imagen positiva frente a 64% negativa, con un nivel de conocimiento del 99%, lo que arroja un saldo de -37%.

También aparecen entre los resultados más desfavorables Martín Menem y Máximo Kirchner. El presidente de la Cámara de Diputados obtiene un diferencial de -39%, con 21% positiva y 60% negativa. Máximo Kirchner, en tanto, llega a -51%, con 20% de imagen positiva y 70% negativa. Su nivel de conocimiento alcanza el 98%.

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Otro de los dirigentes con saldo fuertemente negativo es Nicolás del Caño, que registra un diferencial de -31%, con 26% de valoración positiva y 57% negativa. Su conocimiento llega al 94%.

Por debajo de Bregman también aparecen figuras con diferenciales relativamente moderados. Hernán Lacunza registra -18%, con 11% positiva y 28% negativa, aunque su nivel de conocimiento es de apenas 57%. Sergio Uñac, en tanto, obtiene -22%, con 9% positiva y 31% negativa y también 57% de conocimiento.

El relevamiento incluye además a Dante Gebel, quien registra un diferencial de -29%, con 8% de imagen positiva y 37% negativa. En su caso, el conocimiento es de 62%, considerablemente inferior al de los principales dirigentes nacionales.

Dante Gebel

Los resultados muestran así una diferencia importante entre valoración positiva y nivel de conocimiento. Las figuras con mayor instalación pública, como Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner, Patricia Bullrich, Axel Kicillof y Mauricio Macri, son conocidas por prácticamente la totalidad de los encuestados, pero también concentran niveles elevados de rechazo.

En cambio, dirigentes como Hernán Lacunza, Sergio Uñac y Dante Gebel presentan niveles de conocimiento sensiblemente menores. Por eso, aunque algunos aparecen mejor posicionados en el diferencial, sus resultados se construyen sobre una proporción menor de personas que tienen una opinión formada sobre ellos.

El dato general de la encuesta es que ningún dirigente logra saldo positivo. Incluso quienes encabezan el ranking, como Myriam Bregman, Patricia Bullrich y Axel Kicillof, tienen más opiniones negativas que positivas. En el extremo opuesto, Lilia Lemoine, Miguel Ángel Pichetto y Máximo Kirchner concentran algunos de los mayores niveles de rechazo del estudio.

La medición fue realizada sobre 1.000 casos entre el 5 y el 11 de agosto de 2026 y contempla las opiniones sobre 25 dirigentes políticos y sociales, con resultados ponderados según el voto de 2025.

RG/fl