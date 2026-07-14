Miguel Ángel Pichetto: "Hay tiempo para revisar la inhabilitación a Cristina y que sea candidata"

Con la precisión jurídica y el pragmatismo político que lo caracterizan, Miguel Ángel Pichetto se adentra en el complejo escenario político y económico de la Argentina. En una charla a fondo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el histórico dirigente rionegrino y actual diputado nacional analiza las tensiones entre el Gobierno y los grandes empresarios locales, tomando como eje la reciente licitación de los ductos de Vaca Muerta hacia la costa atlántica, donde el gigante nacional Techint volvió a perder frente a un consorcio internacional. Para Pichetto, este hecho no es aislado, sino el reflejo de una política de desindustrialización que amenaza el empleo real.

Sin embargo, el núcleo de su análisis se traslada al tablero electoral. Al evaluar las posibilidades de una alternativa opositora frente al gobierno de Javier Milei, el presidente de Encuentro Federal desmenuza la encrucijada del peronismo y el factor clave del liderazgo. Confiado en los tiempos de los tribunales internacionales y los recursos de revisión interna, Pichetto asegura que la discusión sobre la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner sigue abierta, al tiempo que le traza la cancha a Axel Kicillof y advierte sobre los riesgos de una fragmentación partidaria.

Miguel Ángel Pichetto es un abogado y dirigente político de extensa trayectoria que actualmente se desempeña como diputado nacional y preside el bloque Encuentro Federal. Fue intendente de la ciudad de Sierra Grande, Río Negro. También, senador de la Nación Argentina por la provincia de Río Negro desde el año 2001 hasta el 2019 por el Partido Justicialista, siendo jefe de la bancada peronista en el Senado durante 17 años.

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— Un momento más para agregar a Miguel Ángel Pichetto, quien además fue intendente del lugar a donde estaría llegando, o estará llegando, el gasoducto que finalmente volvió a perder Techint, en este caso contra un consorcio de una empresa norteamericana cuyo dueño es el del Inter Miami, Jorge Mas. Miguel Ángel, además, ha sido un crítico continuo de la política de desindustrialización de la Argentina; es uno de los mayores defensores de la industria nacional. Así que me parece que nadie tiene más credenciales que él para hablarnos de esta conjunción en su tierra natal, donde otra vez una empresa argentina pierde una licitación de 1200 millones de dólares.

— Sí, son dos gasoductos —un gasoducto y un oleoducto—, uno de los más grandes en términos del diámetro del ducto, de 48, y el otro es de 24. Se hizo de una manera bastante significativa. Si bien es cierto que la licitación fue realizada por la empresa YPF, por una socia y una tercera que es una empresa emiratí. Es un consorcio de empresas que fueron los que hicieron la licitación. Indudablemente el rol central lo tiene YPF, una empresa que tiene capital estatal mayoritario del 51%, y lo hicieron mediante un sistema electrónico inverso donde primero había siete oferentes, después dejaron dos e indudablemente plantearon alguna mejora de propuesta. Finalmente, aparece en el escenario de la obra pública y de la construcción de gasoductos y oleoductos una empresa que se llama Pumpco, que es del dueño hoy del club de fútbol donde juega Messi. Fundamentalmente, es una historia que tiene que ver con la migración cubana y con una figura trascendente de esa migración que es Mas Canosa. Hoy los hijos de Mas Canosa están en esta estructura de negocios; han hecho también obras en Estados Unidos y aparecen indudablemente con una logística. Hay un contexto político que no hay que dejar de analizar. Primero, es la fractura de la relación del presidente con el presidente de la empresa Techint, que es Rocca. Indudablemente este hecho se manifiesta en Estados Unidos, pero se agiganta después con descalificaciones de tipo personal. A partir de ese dato, de ese hecho, Techint empieza a perder las licitaciones. Ahora va a haber otra licitación que tiene que ver con los caños. Esta es la construcción, la ejecución de dos ductos paralelos de 527 kilómetros que salen de Vaca Muerta y van hacia la costa atlántica rionegrina, van hacia Sierra Grande y a San Antonio; transporte de gas y también de combustible. Me parece que indudablemente marca una línea de apertura, de correr a los empresarios nacionales, no mirar en términos de mediano plazo la relación de empleo, de cuidar el empleo, de cuidar el trabajo. El precio no es solamente el elemento central de una licitación de esta naturaleza, si bien el perfil de la licitación es de carácter privado. Funciona YPF como una empresa privada

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— O por lo profesional, podríamos decir.

— Sí. Y lo hace mediante un sistema novedoso, no mediante el sistema de obra pública de licitación pública. Y hay otro dato elemental también que es sugestivo, que es la opacidad que hay sobre el evento. Solamente se sabe que el grupo Mas Canosa se alió también con un empresario argentino, Contreras Hermanos, que va a hacer la logística y la técnica de la obra, y ha tenido una oferta del 15% menor. Este es el único dato que se sabe; se desconocen las características. Indudablemente en este tipo de obras también importan los antecedentes en el país, la característica de la empresa, la solvencia...

— Y el 15% ya no es el 40% como era en el caso de la licitación anterior. Un 15% puede terminar siendo equivalente en otra, ¿no?

— Además hay que ver si después, durante el desarrollo de la obra, se mantiene el precio o si hay intentos de variaciones, con lo cual ese 15% que aparece como elemento central o sustancial en la adjudicación termina diluyéndose.

— O sea, concretamente, lo que decís, Miguel Ángel, es que hay una relación entre que Techint pierda las licitaciones a partir de que el Presidente se enfrenta con Paolo Rocca. No son datos objetivos, pero vos los relacionás.

— Datos tienen, por supuesto. Todo tiene un contexto político muy interesante. La relación de YPF con la empresa italiana Bonatti tiene que ver con el diálogo que tuvo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con Milei en Italia y se incorpora. Indudablemente, el dato también de los emiratíes es un dato desde el punto de vista de la política exterior de la Argentina. Y la aparición de un grupo económico vinculado fundamentalmente a la historia de Miami y a la migración cubana tiene que ver con la fuerte vigencia de un hombre importante en el gobierno de Trump, que es Marco Rubio. Hay contextos políticos, no podemos dejar de reconocer esto. Y hay una derrota de una empresa argentina que da mano de obra, que genera empleo, que tiene una técnica y que es una gran multinacional que también compite en el mundo.

— Vamos a agregar otra cosa: la fortuna de Mas Canosa se genera con el cable. Mas Canosa sería equivalente a lo que en la Argentina era alguno de los empresarios que iniciaron el cableado de la televisión por cable. Y esto es hace relativamente poco tiempo en términos históricos, 30 años.

— Estamos hablando sí de 30 o 40 años.

— Mientras que Techint es una empresa que se dedica a esto hace más...

Está enfocada únicamente en el rubro siderúrgico. Es cierto que hay antecedentes de la empresa de Mas Canosa vinculados a la construcción de gasoductos en Estados Unidos, pero también... A ver, también hay que reconocer que, en el marco de las diversas licitaciones, el grupo Mas Canosa se presentó en tres oportunidades y perdió frente al consorcio Techint.

— Sí, sí. Acá más que la noticia de que Mas Canosa ganó, es que Techint volvió a perder.

— Techint volvió a perder, y ahora vamos a ver qué pasa con la licitación de los caños. Ya había perdido en el anterior ducto con los caños chinos e hindú. La verdad que la verdadera cobertura ahí la da India, cuando no tiene laminado de acero; el laminado es chino. En realidad, no podían entrar con una empresa china y entraron con una empresa india asociada con una empresa china. El caño se fabrica, se termina de fabricar en la India, pero el laminado es chino. Lo que digo es que acá hay una desventaja desde el punto de vista de la operación que tiene que ver con el financiamiento y, fundamentalmente, tiene que ver con la gravitación de un mercado donde entra China y lógicamente compite con una ventaja superior porque tiene el financiamiento del Banco Central, porque están en una política de exportación y de aliento a la consolidación del proyecto económico.

— Miguel Ángel, y todo esto que estamos hablando, ¿cómo se conecta políticamente con cuánto va a evaluar toda esa gente que pierde el empleo o que siente que su empleo no es lo suficientemente retributivo como lo era en el pasado? ¿Cómo va a evaluar electoralmente el año próximo?

— Para mí es todo negativo. Conjuntamente con esto, se levantaron las restricciones de importaciones para caños de aluminio. Esto impacta en una de las empresas que fabrica, el principal productor de aluminio que es Aluar, y hay algunas subsidiarias que trabajan en la fabricación de caños. Pero bueno, levantaron las restricciones para China, con lo cual China, que antes ingresaba al mercado en un 2%, ahora va a entrar con todo. Lo que digo es que las medidas de carácter desregulatorio para buscar la baja de precios impactan sobre el mundo laboral, sobre el mundo del trabajo y sobre las expectativas de este gobierno de ser elegido. no tengo ninguna duda de que la situación de mucha gente que pierde el empleo y no hay alternativa... y que va al mundo de Rappi, y que pasan además otros efectos devastadores como hemos visto esta semana...

— Vos creés que el presidente no va a ser reelecto.

— Yo creo que si no hay un cambio de expectativas en la realidad económica de los argentinos, no va a ser electo. No veo ambiente reeleccionista. Es otro de los temas que también, comparado con otras coyunturas históricas, yo percibo. Era muy natural, muy lógico que en el 94 / 95 Menem pudiera obtener la reelección a pesar de que incluso había restricciones constitucionales, pero había un clima en la sociedad de ese primer período de Carlos Menem de estabilización con la economía, con la convertibilidad, con Cavallo. También lo hubo con Néstor Kirchner en el primer período.

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— Hoy no percibís eso.

— Yo no lo percibo; no lo percibo en términos de la economía real, de la economía de la gente. Y después, bueno, las cuestiones macro habría que analizarlas un poco más en profundidad. Seguramente vos invitás gente con mayor formación económica que la mía, pero lo que veo es un aumento del nivel de endeudamiento permanente en dólares. Y lo que estoy viendo es que el equilibrio fiscal, que es la bandera, y la inflación se mantienen con restricciones muy fuertes en el plano del sector público, de los jubilados y del sector privado, en donde también los salarios están destruidos y donde lo primero que se verifica es una pérdida del poder adquisitivo de la gente que trabaja. Los que trabajan en Rappi están endeudados hasta con la plataforma; es otro dato que ha emergido recientemente. Hay un aumento del trabajo informal de Rappi, que es uno de los capitalismos más deshumanizados en términos de que gana el más rápido. El seguro o la garantía de la vida en la calle con este sistema es muy relativo; no hay nada reglamentado en el plano laboral argentino. Yo te comenté en otra oportunidad que perdimos la oportunidad de darle a esto alguna regulación. Es cierto que la actividad es de carácter desregulada, pero algunos componentes de la mecánica o de la relación de la plataforma con el trabajador deberían estar garantizados. El tema del seguro está en el aire: si al trabajador le pasa algo, si tiene un accidente en la calle, nadie lo garantiza.

— Ahora, volviendo al punto, vos decís: "Si no cambia la economía, no veo clima de reelección". La economía evidentemente no va a cambiar, el presidente no piensa hacer ningún anuncio en sentido contrario. Y si no hay ánimo de reelección, ¿quién será el que le gane al presidente? Entramos en un tema en el que vos además sos artífice y que tiene que ver con esto: ¿habrá unión del peronismo?, ¿habrá división del peronismo? Desde la última vez que hablamos a hoy, ¿cómo cambió el cuadro de situación y cómo ves la situación actual?

— En primer lugar, lo conversamos también, el tema del liderazgo en una coalición opositora es fundamental. Acá el liderazgo más nítido, más claro, está con una inhabilitación absoluta y perpetua, que es otro disparate del sistema judicial argentino. Fijate que ha habido antecedentes y elementos que se están moviendo en ese escenario de las condenas, como lo que determina...

— El caso Le Pen, decís vos.

— El caso Le Pen: reducción de la inhabilitación. ¿Para qué? Para habilitar que su partido la pueda llevar de candidata, porque la inhabilitación a Cristina Fernández de Kirchner de manera perpetua... En el derecho penal moderno, todo el esquema del garantismo penal no habilita este tipo de condenas. No solamente proscribe a una figura que fue dos veces presidenta y una vez vicepresidenta, sino también que, a su vez, era presidenta del principal partido de la oposición. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un andarivel que tendrán que trabajar los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con este tema de la inhabilitación. Y hay que mirar muy de cerca las resoluciones en el marco de la Comisión Interamericana y de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hace pocos días —mejor dicho, perdón, el año pasado, en noviembre del año pasado— hubo una resolución en Naciones Unidas, en Derechos Humanos, donde consideraron que la inhabilitación de Castillo y la detención eran totalmente irregulares.

— Siete años lleva Castillo.

— Lleva siete años preso y además inhabilitado. Pero el caso Le Pen es el más sugestivo, el más interesante, porque la reducción de la inhabilitación abre un camino donde ella puede presentarse como candidata del Frente Nacional. ¿Qué estoy diciendo acá? Acá yo creo que partimos de una sentencia arbitraria y de contenido que no voy a revisar ahora, pero esta es la pena principal. La pena que indudablemente liquida todo derecho político de elegir y ser elegida, la inhabilita de por vida e impide al principal partido de la oposición tener un liderazgo nítido y claro, que lo tiene que dirimir o lo tiene que definir si se mantiene esta inhabilitación.

— Así fuera, ¿por qué no se presentó como candidata a presidenta en el 2023?

— Bueno, esa es una pregunta que no puedo contestarte. Lo que sí, la política se construye sobre la realidad y, si vos mirás las encuestas, aun detenida, agredida e insultada permanentemente en programas de televisión con calificativos, sigue midiendo casi 40 puntos. Tiene imagen negativa, por supuesto, pero la tienen todos. Lo que te quiero decir es que el peronismo tiene que resolver el tema del liderazgo. No hay proyecto político sin liderazgo, y este liderazgo sigue vigente.

— A ver, y quedan pocos meses para la presentación de las candidaturas. ¿Cuál es tu propuesta concreta?

— Queda incluso un mes, y de ahí quedan 12 meses para la primaria, con lo cual el gobierno no debería intervenir en el proceso electoral modificando las reglas. Estaríamos ingresando en agosto a los 12 meses; en marzo del año que viene hay que presentar las candidaturas para la elección primaria, y en agosto son las elecciones.

— ¿Vos creés que tienen los votos para modificar o suspender las PASO?

— Está intentándolo. Hay datos que son muy relevantes en la transferencia de recursos que se han enviado a Córdoba y algunos comentarios no definidos claramente por parte del gobierno de la provincia y de algunos gobernadores que requieren recursos. Fijate que

— Vos le asignás a que se elimine las PASO o se suspendan las PASO...

— Están trabajando en eso y Santilli lo está haciendo de una manera muy fuerte. Fijate qué contradicción: el sistema de recaudación ha bajado notablemente, hay un impacto notable en la coparticipación, los gobiernos provinciales quedan claudicantes producto de la baja de la recaudación y de esta política de ajuste y de pérdida de consumo, y después dependen del asistencialismo, de la dádiva del gobierno nacional y de mecanismos de cooptación en la toma de decisión del gran de la gran plataforma de negociación que es el Congreso.

— "Cuanto peor, mejor para un anarquista" es una frase que no nos tendría que extrañar. Ahora quiero volver al punto de Cristina Kirchner y del peronismo. En una hipótesis hay PASO, en otra no hay PASO. ¿Cómo resolvés el problema del liderazgo en el peronismo en esos dos escenarios que hoy son posibles?

— No habiendo un liderazgo, o estando inhabilitado el liderazgo principal —que nadie dudaría que, si estuviera con habilitación legal, podría ser la candidata—, debe haber un proceso de primarias intentando, lógicamente, construir un camino donde el que gane consolide una alternativa electoral.

— O sea, tu recomendación o tu deseo es que haya PASO o, si no, una primaria en la que distintos candidatos del peronismo y uno que represente a Cristina Kirchner, mientras está detenida, diriman el liderazgo.

— Sí, yo creo todavía que hay que agotar vías en el marco del recurso de revisión o, eventualmente, de algunas decisiones internacionales. No es un tema de menor cuantía este.

— ¿Pero vos creés que hay tiempo para eso?

— Yo creo que hay tiempo. Hay tiempo si se tienen las primarias hasta el mes de marzo. Si no existieran las primarias, se prolonga hasta octubre; sería la elección, 90 días antes. En el margen de maniobra.

— O sea, vos ves a Cristina candidata.

— Yo digo que, si este tema de la inhabilitación se modificara —lo que creo que debería hacerse en el marco de procesos de resolución en el ámbito internacional y también en el marco interno, porque eso traería a colación una solución—, una cautelar en la Interamericana habilitaría un camino de revisión en la Corte Suprema argentina.

— Bueno, sí y no, porque la Corte Suprema argentina ya ha tenido fallos diciendo que no aceptaba la modificación de fallos del Tribunal Interamericano. En mi caso te puedo contar que fue así: ordenaron modificar la condena y dijeron "de ahora en más el tribunal argentino no acepta modificar fallos".

— Bueno, puede ser o no. Eso también habilitaría que en los pactos internacionales incorporados en la Constitución el Estado defina zona de reserva y por lo tanto lo que te dicen algunos constitucionalistas respecto a medidas de amnistía o indulto es que no pueden tocarse porque son cuestiones de anticorrupción. Todo puede ser, todo puede ser en la medida en que... Pero lo que creo es que, si hay una resolución que

— La política lo permita, como vos decías antes en el mismo caso de los gasoductos...

Sí, lo que creo también es que la Corte debería tener una ampliación mediante la incorporación de conjueces; temas que han resuelto con dos o tres jueces no deberían haberlo hecho.

— Otra alternativa que se barajó es que Cristina sea candidata aunque no pueda, como candidata a vice, y que...

— Bueno, ahí lo dirime la justicia electoral. La presentación del título habilitante lo resuelve la justicia electoral y eso determinaría un mecanismo después, eventualmente ante la inhabilitación, un mecanismo de reemplazo. Todas estas hipótesis son válidas. Lo que sí es concreto es que el principal partido de la oposición tiene una presidenta con un esquema, mediante una sentencia judicial, de proscripción. A algunos no les gusta este concepto pero...

— No, y para serte sincero, nos conocemos hace años, no me gusta. Tampoco me gusta a mí.

— Pero estoy haciendo un desarrollo de tipo jurídico-político que me parece que hay que abordar. Lo que te digo es que, si el problema del liderazgo en el peronismo estuviera resuelto como estaba en Brasil, no hay ninguna duda de que el camino a la recuperación del poder es un dato relevante. Ahí nadie discutía después de la cárcel; incluso fijate vos, Lula estuvo en la cárcel condenado hasta la ratificación de la condena por parte de la Corte. Cuando volvió a quedar en posibilidades de ser candidato, ese liderazgo emergió con una fuerza extraordinaria y con capacidad de maniobra para negociar con sectores de la derecha, del centro, con Cardoso, y elegir a Alckmin, que era un hombre de la ortodoxia económica. ¿Qué quiero decirte? El liderazgo en países como la Argentina o Brasil es de difícil sustitución cuando una medida judicial inhabilita a un candidato de manera absoluta y perpetua.

— A ver, te digo lo siguiente, Miguel. Yo creo que si el planteo es para 2031, existen posibilidades de que Cristina pueda ser candidata en 2031, independientemente de que alguien quiera, que no sería mi caso, pero bueno, creo que sería posible. Ahora, para 2027, llegar a tiempo a que se produzca un pronunciamiento de la Corte Interamericana, que también es lenta... Quiero decir, no es algo que se resuelve fácilmente. El juicio nuestro en la Corte Interamericana nos llevó 20 años.

— Sí, puede haber una cautelar también en la Interamericana, puede haber una resolución en Naciones Unidas y en la Comisión de Derechos Humanos.

— Que no sería vinculante en el caso de las Naciones Unidas, porque no hay un tratado con las Naciones Unidas.

— La resolución fue de Naciones Unidas,

— Pero lo que modificó en el caso de la Corte fue porque hubo un hecho nuevo cuando aparecieron las grabaciones.

— Bueno, puede haber un hecho nuevo también en el proceso judicial argentino. Puede haber un elemento nuevo no contemplado en el proceso judicial que puede abrir un recurso de revisión. Estamos frente a hipótesis de carácter jurídico, la gente que nos escucha mucho no lo entiende. De todas maneras, vayamos a la política práctica. Si la inhabilitación se mantiene, es indudable que el peronismo tiene que resolver la cuestión con un proceso que yo creo que lo más saludable sería un proceso democrático, con una discusión de un programa, de una idea que tiene que ver con el mundo del trabajo, con la defensa de la industria nacional, con los temas que están ocurriendo en la realidad económica cotidiana. A mí me parece que hoy es más fácil la explicitación de esa propuesta.

— ¿Qué opinás de Kicillof? o ¿de Kicillof como candidato?

— Yo no tengo problemas u opiniones de tipo personal. Creo que tiene, indudablemente, derechos y lo habilitan a ser candidato. Viene de gobernar; van a ser dos períodos cuando termine en la provincia de Buenos Aires. Creo que tiene que resolver una cuestión política. El que quiere ser en política, el hombre que quiere abordar la candidatura presidencial, tiene que hacer esfuerzos y tiene que poner en marcha mecanismos de diálogo para acortar las distancias, y tratar también, como todos en el marco de una construcción política, de hacer concesiones, diálogos y construcciones que son propias de esta actividad compleja humana que es el arte de la política, como lo decía el general Perón. Si está en la inmovilidad, si no se amplía el esquema del diálogo con los sectores que hoy lo cuestionan, me parece que eso lo aleja también de ser una opción ganadora. Para ganar, el peronismo tiene que estar unido, incluso ir al encuentro de otros sectores políticos con la idea de un frente nacional ante la contradicción principal que es el gobierno de Milei, que está produciendo procesos muy traumáticos en la vida argentina.

— Hoy a la mañana comenzamos el programa con la columna que planteaba la posibilidad de que el peronismo se divida y que en esa división se divida también el oficialismo, hipótesis que yo veo menos factible, pero bueno. El planteo era: "¿Por qué no nos dividimos?", hablando del peronismo. Y la hipótesis es que, si el peronismo se divide, el oficialismo también se iba a dividir porque ya no sería una elección de tercios, sino de cuartos. Y la hipótesis de que vaya dividido directamente el peronismo con un candidato como Kicillof y un candidato que represente a Cristina Kirchner... De hecho, Moreno dijo hace un ratito: "¿Por qué no nos dividimos y nos dejamos de jorobar?". Berni dijo lo mismo: "No somos los mismos; unos son progresistas de centroizquierda con origen universitario y otros somos nacionalistas más de centroderecha". ¿Le asignás posibilidades a que el peronismo vaya dividido?

— Yo lo veo complicado para el resultado.

— Es lo que pienso yo.

— No, yo no le veo ningún sentido a eso. Creo que más que nunca, después del proceso de destrucción muy grande que se está desarrollando en la Argentina con características incluso autocráticas, con la consolidación de un modelo endogámico casi familiar... El otro día decía un colega tuyo: "Anotá en algún rincón: Milei-Milei para el año 27, anotalo".

— Sí, sí, como lo de Néstor y Cristina con la posibilidad de continuar.

— Ahora, no creo que le convenga a las fuerzas nacionales, a un centro nacional o a un frente nacional, una división del peronismo. El oficialismo tiene algunos riesgos que son producto de la falta de construcción política, del agravio, de la ofensa en términos de la relación que tienen con la Vicepresidenta. Ahí cuidado, porque el componente del agravio y del resentimiento mueve voluntades.

— Obviamente. Y también puede valer para Macri. Ahora, déjame quedarme con el peronismo un instante. La división sería un suicidio político, más aún en la provincia de Buenos Aires donde no hay balotaje. Todo indica que el peronismo tendría que llegar a un acuerdo. Si para llegar a un acuerdo...

— Mucho más si no hay primarias, si el gobierno logra el objetivo de la eliminación de la primaria, obliga a...

— Bueno, a que haya un acuerdo a través de unas primarias que no sean PASO.

— Es muy difícil, Jorge, por una cuestión hasta de ordenamiento y de financiamiento. Lo veo muy difícil a eso. Creo que obliga a un diálogo y a la construcción de candidaturas que puedan juntar la mayoría de las voluntades. Habría que hacerlo mediante el mecanismo de un Congreso. Habría que resolver ese proceso ante la pérdida de la elección primaria, un hecho complejo y grave tomado por un gobierno que aprovecha la oportunidad porque, como tiene el poder, tiene la lapicera para elegir los candidatos. Pero no lo veo posible de otra manera.

— Hacia dónde iba yo es que, si hubiera unas PASO o unas primarias con las dificultades económicas y fácticas que vos mencionás, es difícil imaginar que el kirchnerismo o La Cámpora tengan un candidato que le gane a Kicillof en una interna porque, como decís, el liderazgo es importante. Al no poder ser Cristina candidata, parece difícil que hubiese alguien que pudiese medir más que él.

Es como lo que se escuchaba en la interna Menem-Cafiero: parecía muy difícil que ganara Menem frente a Cafiero y el apoyo de todos los gobernadores. Parecía casi imposible y sin embargo pasó. Yo lo viví como experiencia. Es muy duro el territorio argentino y es muy dura la instalación mediática donde las redes ayudan Instagram, Twitter...

— Pero igual hace falta.

— El territorio es muy duro, hay que caminarlo, hay que poner la cara y hay que ir a los pueblos. La gente tiene que verte algún día, tocarte. Es cierto que Milei ganó visitando cuatro provincias, pero...

— Mi pregunta es si finalmente todas estas tensiones dentro del peronismo no plantean estar en mejores condiciones para negociar con Axel Kicillof, aceptando que él finalmente va a ser el candidato y que no tienen un candidato mejor. Me pregunto si ¿esa no es la lógica de lo que estamos viendo?

— Puede ser, desconozco eso. La verdad que puede ser. Lo que creo es que el gobernador de la provincia debería hacer un esquema de apertura, salir del grupo chico focal que tiene y tener una mirada más amplia respecto a la visión de un capitalismo nacional, a un mayor compromiso con las empresas que están perdiendo y que son argentinas.

— Hay un miembro del directorio en Techint, recordá.

— Claro que sí. Él además es conocedor de la actividad porque era director, pero además porque Techint tiene inversiones en la provincia de Buenos Aires.

— Parafraseando lo que había dicho hace un ratito Horacio Rodríguez Larreta, ¿vos creés que en un balotaje de Milei-Kicillof, el dueño de Techint vota a Kicillof?

— Yo creo que los sectores que hoy están perdiendo, incluso frente a inversores extranjeros... Hay cosas raras en este país. Fijate lo que está pasando en Vaca Muerta: las grandes empresas extranjeras se fueron. Petronas...

— Compraron los argentinos.

— Los argentinos son los dueños de la perforación y del recurso en tierra. Los extranjeros están invirtiendo hoy, también alentados por el RIGI, en todo lo que es el sistema de ductos y distribución. Ha cambiado una lógica, indudablemente, en términos de la estructuración. Hay que mirar a Total, que se fue de Vaca Muerta pero está en el sur con los gasoductos; pero Petronas se fue, quedó únicamente Shell que va a ver cómo refuncionaliza, acaba de vender las estaciones. Son cosas bastante contradictorias que implican pérdida de confianza de esos inversores. También este mundo del petróleo y del gas, que ojalá sea importante para la Argentina, tiene que ver con un mercado inestable, con precios internacionales que están hoy impactados por la guerra, tiene que ver con una serie de cuestiones que hay que ir viendo de cerca. Ahora, también esto responde a una política de Estado. Acá hay que rescatar la estatización de YPF. Hay que rescatar el contrato con Chevron, que fue cuestionado duramente por la oposición en su momento porque era secreto, pero que era un RIGI. El contrato con Chevron era un aliento a la inversión con valor internacional, con retiro de utilidades y con jurisdicción en Nueva York. Ese era Chevron, pero ese fue el primer proyecto que permitió el desarrollo de Vaca Muerta. Después está el Plan Gas en el 2013 y 2014 que también alienta inversiones.

— El mérito se lo asignás a Kicillof, a Cristina.

— Se lo asigno al gobierno de Cristina, desde la recuperación de la principal empresa que era YPF, que también invirtió en la asociación con Chevron, y fundamentalmente por los incentivos que se dieron en 2013 que configuraron una segunda etapa. En esta etapa, indudablemente, hay una continuidad con un impacto más dirigido a todo lo que es la conectividad, importando más cómo se saca el petróleo o cómo se saca el gas para venderlo en el comercio exterior. Y cambiaron también los titulares de los pozos: se ha consolidado una inversión argentina. El principal inversor en gas —fijate qué contradicción— pierde licitaciones en el plano de la construcción de ductos, pero es el principal productor de gas con Tecpetrol. Techint invirtió casi 4000 millones de dólares en Vaca Muerta.

— ¿Sabés quién era el gerente técnico de Vaca Muerta?

— No.

— El actual presidente de YPF.

— Te iba a decir: el presidente de YPF viene de Techint.

— Fue el que hizo el proyecto de Tecpetrol de Techint en Vaca Muerta. Me consta porque la visité.

— Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, que es cómo va a ser Sierra Grande dentro de 5 años y cómo va a ser Río Negro dentro de 5 años.

— Depende. Tiene que ver con qué tipo de economía se desarrolle en ese tipo de lugares. Por ejemplo, San Antonio también con la empresa de Bulgheroni, que está instalando un primer barco este año y el año que viene un segundo barco gasificador, y va a haber también un gasoducto para llevar el gas hacia allí. Si el perfil es el modelo de la extracción de cobre en San Juan, con casas chinas y gerentes que van a comprarle todo a China, es una economía de campamento, de enclave, donde vos no expandís la actividad económica hacia las ciudades periféricas, ni tampoco la actividad de los servicios nacionales, y no generás empleo; lo cerrás en lo que se llama economía de campamento. Vos le das la comida ahí, le das todo ahí y comprás... ¿Qué pasó con el RIGI en el debate? Muy interesante: recién al final el gobierno aflojó que el 20% sea dirigido a empresas nacionales en el esquema de servicios. No está definido ese modelo. Si fuera una expansión hacia empresas de servicios argentinas, con desarrollo y generación de empleo... hay que formar empleados y trabajadores porque es empleo calificado.

— O sea, la moneda está en el aire.

— La moneda está en el aire.

— Miguel Ángel Pichetto, un gran placer. Muchas gracias.

— Un gusto.