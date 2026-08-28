El nuevo frente opositor en Diputados pidió sesión para tratar la emergencia en Discapacidad y la situación de las familias endeudadas

Los diferentes bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron este jueves 27 de agosto, de manera formal, el pedido de sesión para el próximo 9 de septiembre, a las 12 horas, con decenas de proyectos relacionados a la prórroga de la emergencia en Discapacidad y la situación de las familias endeudadas con billeteras virtuales y bancos, para forzar que los proyectos sean tratados en comisión.

Esta convocatoria fue firmada por Pablo Juliano (Provincias Unidas), Germán Martínez (Unión por la Patria), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Marcela Pagano (Coherencia), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

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También acompañaron el pedido de sesión Carlos Castagneto (UxP), Ernesto Ali (UxP), Cecilia Moreau (UxP), María Inés Zigarán (PU), Martín Lousteau (PU), Nicolás Massot (EF) y Fernanda Ávila (EC).

Cámara de Diputados

El frente opositor que preocupa al Gobierno en el Congreso

Este miércoles 26 de agosto, esos mismos sectores opositores consiguieron reunir 133 votos en el recinto y, aunque no les alcanzó para ampliar el temario de esa sesión, dejaron en claro que existe el número suficiente de diputados para doblegar al oficialismo en estos temas.

Luego, durante una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos de Diputados con representantes de cada uno de los bloques, se tomó una foto que fomentó la idea de un “frente anti Milei” en el Congreso.

La foto que le tomaron a los diputados durante su conferencia de prensa

Sin embargo, el "problema" de este nuevo frente es que, cada uno de los 50 expedientes incorporados al pedido de sesión sobre el asunto de la morosidad, tiene giros de comisión diferentes y habrá que definir bien qué comisiones emplazar.

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Su reclamo hace referencia a la existencia de, aproximadamente, 20 millones de personas endeudadas y 6 millones en situación de mora, un tema que la oposición quiere volver uno de los centros de la discusión parlamentaria.

Los giros que más se repiten en los proyectos sobre endeudamiento familiar son las de Finanzas y Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Ésta última se encuentra presidida por Hugo Yasky (UxP) y su vicepresidenta es Mariela Coletta (Provincias Unidas), por lo que no haría falta un emplazamiento.

Hugo Yasky

Diferente es el caso de la comisión de Finanzas, que encabeza el oficialista Santiago Pauli, y no se activará hasta que no se apruebe el emplazamiento en el recinto.