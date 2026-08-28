“Esto es pandemia de morosidad”: Carlos Heller habló en QR!, el programa de Pablo Caruso

Carlos Heller, estuvo en QR!, el programa de Pablo Caruso. El cooperativista, titular del Credicoop y referente del Partido Solidaridad, habló de los 133 diputados opositores que se tomaron una foto, dejando en claro con esa imagen de unión que intentarán imponer la discusión sobre morosidad y Discapacidad pese a la oposición del oficialismo.

“La foto de los 133, si vos la mirás en detalle, hace tres meses, era inimaginable. Y hace un año no te digo nada, porque tiene una diversidad significativa. Ayer igual el Gobierno sigue aprobando leyes y sosteniendo mayorías, no es que esta foto refleja una unanimidad de criterio opositor”, comenzó diciendo Heller.

Y agregó: “Con el tema de morosidad había 24 proyectos por lo que esta foto también muestra la diversidad de los proyectos. El trabajo es cómo hacen con esos 24 proyectos para consensuar 1. Lo que hasta ahora se logró es un número para poder imponer que el tema se trate. Con 129 vos vas en una sesión y le impones que el tema vaya a comisión y le ponés fecha para que la comisión tenga que dictaminar y para que el tema tenga que volver al recinto. Todo eso lo ponés con mayoría”.

En ese punto, acotó: “Ahora, después vas a tener que trabajar para coordinar los siguientes proyectos, porque para alguno se aprueba tiene que haber un proyecto que tenga los 129 votos. Habrá un proyecto síntesis que tomará distintas cosas de los distintos proyectos”.

Heller reconoció: “Esta foto es inédita. Igual una sola cosa quiero decir, como idea: en muchos de esos proyectos se enfoca en el problema del daño recibido, pero no se ataca el problema de la causa. Hay poca referencia a que la crisis fundamental es la falta de ingresos, y la segunda fuente fundamental es la falta de regulaciones y la existencia de la libertad de mercado que para mí son las dos cuestiones centrales que deberían presidir la búsqueda del acuerdo”.

Y especificó: “El sistema financiero tiene que estar todo regulado, porque es un sistema que tiene que estar todo regulado y eso hoy no es así, en primer lugar, porque tenés un montón de prestamistas que están fuera de la regulación, ni siquiera están incluidos en la ley de entidades financieras, y segundo porque la voluntad ideológica de los que gobiernan es desregular, es decir, no hay tasa máxima, no hay nada que obligue, que condicione”.

Para luego advertir: “Siempre se quedan con la imagen de Milei que dice 'es un problema de privados', pero él es consecuente con su pensamiento que hay que sacar al Estado del medio. Si hay algo que hay que reconocerle a Milei es que él sigue con su postura”.

Heller remarcó que “a la gente la guita no le alcanzaba y lo resolvió tomando deudas y después se le suma la deuda y que la guita no le sigue alcanzando. Sin resolver la crisis de ingresos, que tiene una amplia capa de la sociedad argentina, es muy difícil de resolver (el problema) salvo que haya alguien que se haga cargo. No es la vocación del Estado hacerse cargo de esas deudas”.

Sin embargo, remarcó “igual yo creo que hay margen porque si vos le das a alguien suficiente plazo y una tasa de interés razonable y además se le mejoran los ingresos, probablemente no haga falta que nadie se haga cargo de un quebranto. Por ejemplo, los créditos pagan 21% de IVA, ¿no te parece que en una situación así el Estado podría dejar de percibir el IVA sobre los créditos con lo que bajas el costo financiero total un montón? Mirá que medida sencilla”.

En ese punto, aclaró: “La morosidad no es crónica, se corresponde con determinado tipo de política económica. Esto es pandemia de morosidad, si no, no estamos entendiendo el problema”.

Y luego señaló: “El rol del Estado es intervenir en los problemas entre privados. En todos los casos. Cuando hay una convención colectiva de trabajo es un problema entre privados. O cuando hay un asesinato. ¿Qué problemas no son entre privados? El grueso de los problemas son entre privados y el rol del Estado es establecer reglas que siempre tienen que estar para proteger a quien no puede hacerlo solo, siempre del lado del más débil, por eso los liberales no quieren Estado, porque no lo necesitan, porque imponen el peso de su fuerza. El débil necesita la protección de una legislación que lo cuida, que lo proteja, y esta es la esencia de la discusión de fondo”.